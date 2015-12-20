اجرای ۱۷۰۰ کیلومتر باند دوم در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته راهداری با بیان اینکه استان خراسان جنوبی از نظر ترانزیت کالا و مسافر و راههای شریانی اهمیت بسیاری دارد، افزود: کریدورهای جنوب به شمال و غرب به شرق در استان خراسان جنوبی از کریدورهای ملی کشور است.
وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی دو هزار کیلومتر راه شریانی دارد، گفت: ۹۲۲ کیلومتر از این راهها راه ترانزیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی بیان داشت: احداث باندهای دوم بزرگراهها در استان نسبت به استانهای دیگر دیرتر شروع شده است و سهم استان نسبت به متوسط کشوری پایینتر است.
وی با بیان اینکه دو محور دیهوک- راور- فردوس- بجستان و زاهدان- بیرجند- مشهد از کریدورهای اصلی کشور است افزود: طول این دو محور ۷۸۰ کیلومتر است که ۲۰۰ کیلومتر باند دوم از این دو محور زیر بار ترافیک است.
وی افزود: اعتبارات کل این دو محور ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
جعفری با بیان اینکه ۱۲۰ کیلومتر از این دو محور آماده آسفالت است، اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۷۳۰ کیلومتر باند دوم در استان در حال اجرا است.
وی افزود: از ۹۰۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان خراسان جنوبی تعداد ۷۸۵ روستا دارای راه آسفالت و ۱۲۱ روستا فاقد راه آسفالته است.
وی با بیان اینکه جمع اعتبارات عمرانی سال ۹۴ راه و شهر سازی استان خراسان جنوبی سه هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال است، اظهار کرد: رشد اعتبارات در سال جاری ۷۴ درصد بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه با استفاده از قیر یارانهای بالغ بر ۲۰۰ هزار متر مربع از معابر مهر شهر بیرجند آسفالت انجام شده است افزود: دو برابر سهمیه استان بالغ بر ۶۰۰ تن قیر برای مسکن مهر گرفته شده است.
وی با اشار به اینکه دو پروژه عمرانی در بیرجند در حال اجرا است، گفت: در پایان سال ۹۳ استان خراسان جنوبی دومین رتبه کاهش تصادفات در سطح کشور را کسب کرده است.
نظر شما