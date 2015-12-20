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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۶

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی خبر داد:

اجرای ۱۷۰۰ کیلومتر باند دوم در خراسان جنوبی

اجرای ۱۷۰۰ کیلومتر باند دوم در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی از اجرای یک هزار و ۷۳۰ کیلومتر باند دوم در استان خبر داد و گفت: اعتبارات سال جاری راه و شهرسازی استان ۷۴ درصد افرایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته راهداری با بیان اینکه استان خراسان جنوبی از نظر ترانزیت کالا و مسافر و راه‌های شریانی اهمیت بسیاری دارد، افزود: کریدور‌های جنوب به شمال و غرب به شرق در استان خراسان جنوبی از کریدورهای ملی کشور است.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی دو هزار کیلومتر را‌ه شریانی دارد، گفت: ۹۲۲ کیلومتر از این راه‌ها راه ترانزیت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی بیان داشت: احداث باند‌های دوم بزرگراه‌ها در استان نسبت به استان‌های دیگر دیر‌تر شروع شده است و سهم استان نسبت به متوسط کشوری پایین‌تر است.

وی با بیان اینکه دو محور دیهوک- راور- فردوس- بجستان و زاهدان- بیرجند- مشهد از کریدور‌های اصلی کشور است افزود: طول این دو محور ۷۸۰ کیلومتر است که ۲۰۰ کیلومتر باند دوم از این دو محور زیر بار ترافیک است.

وی افزود: اعتبارات کل این دو محور ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

جعفری با بیان اینکه ۱۲۰ کیلومتر از این دو محور آماده آسفالت است، اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۷۳۰ کیلومتر باند دوم در استان در حال اجرا است.

وی افزود: از ۹۰۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان خراسان جنوبی تعداد ۷۸۵ روستا دارای راه آسفالت و ۱۲۱ روستا فاقد راه آسفالته است.

وی با بیان اینکه جمع اعتبارات عمرانی سال ۹۴ راه و شهر سازی استان خراسان جنوبی سه هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال است، اظهار کرد: رشد اعتبارات در سال جاری ۷۴ درصد بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه با استفاده از قیر یارانه‌ای بالغ بر ۲۰۰ هزار متر مربع از معابر مهر شهر بیرجند آسفالت انجام شده است افزود: دو برابر سهمیه استان بالغ بر ۶۰۰ تن قیر برای مسکن مهر گرفته شده است.

وی با اشار به اینکه دو پروژه عمرانی در بیرجند در حال اجرا است، گفت: در پایان سال ۹۳ استان خراسان جنوبی دومین رتبه کاهش تصادفات در سطح کشور را کسب کرده است.

کد مطلب 3005091

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