پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، هادی نیک فطرت در این باره اظهار کرد: با تلاش صنعتگران، سرمایه گذاران و مدیران جهت گیری کشورمان بسوی صنعتی شدن، تحسین برانگیز بوده و به عنوان یکی از بخش های مهم در اقتصاد کلان کشور ایفای نقش می کند.

وی افزود: استان قزوین نیز به لحاظ دارا بودن زیر ساخت ها و پتانسیل های صنعتی از جمله استقرار شهرکهای صنعتی و بخصوص شهر صنعتی البرز و تنوع تولیدات صنعتی و معادن غنی و صادرات محصولات تولیدی موقعیت ویژه ای را برای گسترش روزافزون این بخش فراهم و به یکی از مهمترین مراکز صنعتی کشور تبدیل شده است.

نیک فطرت گفت: این نمایشگاه با هدف ایجاد زمینه مناسب براساس استانداردهای جهانی در راستای فراهم کردن فضای سالم رقابتی میان مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی برپا است که این امر سبب ایجاد فرصت برای این صنعتگران به بازارهای هدف می‌شود.

وی افزود: آشنایی تجار با جدیدترین دستاوردهای تولیدکنندگان و ایجاد ارتباط بیشتر بین این دو بخش در راستای رشد اقتصادی در بخش صنعت، معرفی کالا و خدمات جدید مشارکت کنندگان، گسترش کانالها و خصوصاً توسعه صادرات غیر نفتی از دیگر اهداف این نمایشگاه است.

نیک فطرت یادآور شد: این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با مشارکت بیش از ۴۵ واحد صنعتی از استان های قزوین، تهران، البرز و اصفهان برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در پایان گفت: این نمایشگاه در مدت برگزاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما از ساعت ۱۵ الی ۲۱ پذیرای بازدید علاقه مندان خواهد بود.

