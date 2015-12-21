به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک افزود: با تلاش تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در ایران و همکاری و هماهنگی صورت گرفته با مسئولان عراقی، کنگره ۲۷ میلیونی اربعین امسال بدون حادثه و مشکلی برگزار شد.

وی گفت: ستاد بازسازی عتبات به‌عنوان مسئول کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین، ۱۴۴ تفاهم‌نامه همکاری با هیئات، نهادهای مردمی و دولتی برای برپایی موکب و ارائه خدمات اسکان و پذیرایی امضا کرد.

پلارک با بیان اینکه با سازماندهی ستاد بازسازی عتبات عالیات ۴هزار نیروی متبرع جهت خدمت به زائران اربعین اعزام شدند، اظهار کرد: این ستاد با بسیج تمامی امکانات، روزانه برای بیش از ۲۵۰هزار نفر در شهرهای نجف و کربلا و مسیر پیاده روی امکان اسکان فراهم کرد.افزون بر این ستاد بازسازی عتبات در شهرهای کاظمین و سامرا نیز با طبخ و توزیع غذا از زائران پذیرایی کرد.

وی با بیان اینکه میزبان اصلی زائران اربعین حسینی، ملت، دولت و عشایر عزیز عراق هستند، گفت: ستاد بازسازی عتبات عالیات امسال با طبخ و توزیع ۳۰میلیون وعده غذایی در این میزبانی مشارکت داشت.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه بی‌سابقه‌ترین سطح همکاری بین ایران و عراق در برپایی باشکوه اربعین امسال رقم خود، تصریح کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات از ماه‌ها قبل جلسات متعددی با مسئولان عراقی برای تسهیل امور، اسکان و تغذیه زائران و ورود تجهیزات و امکانات هیئات و موکب‌ها به عراق برگزار کرده بود.

پلارک افزود: اربعین امسال برای نخستین بار با هماهنگی صورت گرفته بین ستاد بازسازی عتبات عالیات و مسئولان عراقی، زمینه ورود و تردد بیش از ۲هزاردستگاه وسیله نقلیه ایرانی مانند تریلی، کامیون، وانت‌بار و اتوبوس به خاک عراق فراهم شد که این وسایل نقلیه کمک زیادی به جابجایی امکانات موکب‌ها و تردد زائران کردند.

وی ضمن تجلیل از همکاری دستگاه‌های مختلف عراق مانند گمرک، مرزبانی، ارتش، وزارت خارجه، تولیت‌های اعتاب مقدسه و مردم مهمان نواز این کشور گفت: یکی از ویژگی‌های مراسم اربعین امسال این بود که از ۴ روز مانده به اربعین موج بازگشت زائران آغاز شد به‌گونه‌ای که شمار بازگشت زائران در روزهای نزدیک به اربعین به عدد ۲۰۰هزارنفر در روز نیز رسید.این روند بازگشت زائران اربعین تا پایان ماه صفر نیز ادامه داشت.

پلارک با بیان اینکه اقدامات ستاد اربعین در سه بخش پیش از اربعین، در زمان برپایی مراسم و پس از اربعین برنامه‌ریزی و اجرا شد گفت: این ستاد مردمی کار خود را از چند ماه پیش با ایجاد کمیته‌های مختلف اعزام، اسکان، تغذیه، فرهنگی، امنیت، مشارکت‌های مردمی، اطلاع رسانی، کنسولی و امور بین‌الملل، حمل و نقل و زیرساخت ها، بهداشت و درمان و نیز ستاد اربعین در عراق آغاز کرد.

وی با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات مسئولیت کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین را برعهده داشت افزود: همچنین ستاد بازسازی عتبات در زمینه اسکان و تغذیه و سایر موضوعاتی که می‌توانست کمک کند مانند نقل و انتقال امکانات و تجهیزات موکب‌ها و هماهنگی با مسئولان عراقی وارد شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: همچنین قرارگاه اصلی اربعین در عراق با مسئولیت سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در بغداد و جانشینی ستاد بازسازی عتبات عالیات فعال بود که این قرارگاه در تعامل با دولت و ملت عراق توانست به برگزاری این راهپیمایی عظیم و خدمات دهی به زائرین در آنسوی مرزهای ایران کمک کند.

وی ادامه داد: قرارگاه اصلی اربعین در عراق در ۶ سرفصل اسکان و تغذیه، امورعشایر، امور فرهنگی، امنیتی و انتظامی، اداری و خدماتی و حمل و نقل و در ورودی مناطق مرزی چزابه، مهران، شلمچه و شهرهای نجف و کربلا فعال بود.

پلارک در تشریح دلایل واگذاری مسئولیت کمیته مشارکت‌های مردمی به ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: این واگذاری مسئولیت به‌علت وجود ساز و کارهای منظم و هدفمند در جمع‌آوری، ساماندهی نذورات و کمک‌های مردمی و تشکیلات منسجم و مجرب و البته مردمی این ستاد در سراسر کشور است.همچنین به‌سبب سابقه حضور ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق و داشتن ستادها و امکانات و ارتباطات و تعاملات مناسب با مردم و مسئولین عراق و تولیت‌های اعتاب مقدسه، ستاد بازسازی عتبات در ستاد اربعین عراق نقش پررنگ و مسئولیت مستقیم داشت.

وی با بیان اینکه امسال میزان مشارکت هموطنان در برپایی مراسم اربعین چندبرابر سال گذشته بود افزود: به منظور تسهیل شرایط برای مشارکت مردم و ناذران عزیز در فیض پذیرایی از زائران اربعین، شماره حساب ۱۰۴۰ ویژه اربعین در بانک‌های ملی و ملت از سوی ستاد بازسازی عتبات اختصاص یافت و تمامی وجوهات واریزی در این حساب در برپایی کنگره عظیم اربعین هزینه شد.