ثبت نام ۱۲۳ داوطلب مجلس شورای اسلامی و خبرگان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سهید شبستری خیابانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات آذربایجان شرقی ضمن اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی با تاکید بر آموزش پرسنل اظهار داشت: در این راستا اقدامات مقدماتی برای تجهیزسامانه انتخابات در تمام حوزه های انتخاباتی شکل گرفته تا هیچ گونه مشکلی پیش نیاید.

وی تعامل هیئت های اجرایی و نظارت را مثال زدنی دانست و افزود: همه هیئت های اجرایی تشکیل شده و تعامل بین آن ها در سطح فوق العاده ای بوده و ئ بر همین اساس بعد از ثبت نام و استعلام داوطلبان از مراجع چهارگانه و بررسی صلاحیت افراد در هیئت های اجرایی نتایج امر به هیئت نظارت ارسال خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تشکیل هیئت بازرسی ستاد انتخابات تصریح کرد: این هیات برای تسهیل امور اجرایی با توافق هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و وزارت کشور شکل گرفته و به صورت مشترک برای انتخابات هر دو خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با افراد مشخص شده اقدام خواهد کرد.

وی تنها تفاوت انتخابات این دو مجلس را در هیئت اداری دانست و گفت: هشت نفر از جمله فرماندار، رییس ثبت احوال و دادستان اعضای هیئت اداری انتخابات مجلس خبرگان هستند و طبق زمان بندی اعلام شده داوطلبان مجلس خبرگان تا دوم دی و داوطلبان مجلس شورای اسلامی نیز می توانند تاچهارم دی از ساعت هشت صبح تا ۱۷ عصر مراجعه و ثبت نام کنند.

شیستری خیابانی با اشاره به اینکه زمان ثبت نام در حوزه های انتخابی درصورت مراجعه افراد و احساس نیاز تمدید خواهد شد، افزود: فرآیند ثبت نام، تکمیل پرسش نامه کتبی زمان بر بوده و به علت تراکم کاری بیشتر در روزها و ساعات آخر ثبت نام، به همه کسانی که قصد ثبت نام دارند، توصیه می شود ثبت نام را به روزها و ساعات آخر موکول نکنند.

وی با بیان این که در دو روز ثبت نام مجلس شورای اسلامی تا آخرین دقایق روز دوم ۱۰۷ نفر ثبت نام نموده اند و ثبت نام ۹۶ نفر نیز تکمیل شده است، ادامه داد: بر اساس همین آمار تبریز با ۴۴ نفر ثبت نام بالاترین تعداد ثبت نامی و شبستر با سه نفر کم ترین آمار ثبت نامی را داشته اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی افزود: در مدت چهار روز گذشته ۱۶ نفر نیز برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند که مسن ترین ثبت نامی متولد ۱۳۰۷ و جوان ترین داوطلب نیز متولد ۱۳۶۰ است و از کلیه افراد توانمندی که احساس می کنند توانایی قبول این مسئولیت خطیر را دارند نیز دعوت به ثبت نام می کنیم.

شیستری خیابانی در پایان گفت: انتخابات برای همه مردم بوده و رأی مردم برای ما محترم است و تمام گروه ها باید در آن شرکت کنند و تلاش دست اندرکاران نیز برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف و بی طرفانه با برخورداری از تمام صلاحیت ها و حضور پرشکوه مردم و جمع آوری آرای مردم در نهایت صداقت و امانت داری است.