به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شریفی ظهر دوشنبه در همایش ملی پیشگیری از خشونت خانگی در خصوص رأی نیاوردن منطقه آزاد تجاری به عنوان دغدغه جدی در استان تصریح کرد: یکی از دلایل رأی نیاوردن حضور نداشتن رئیس مجلس در جلسه رأی گیری بود چون ایشان نسبت به طرح توجیه کامل داشتند.

وی افزود: در مقابل آقای توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه توجیه نشده بود این سوال را مطرح کرد که ممنوعیت مالیاتی در منطقه آزاد درآمد مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد و این طرح توجیه اقتصادی ندارد و مجلس باید با دو سوم آرا تصویب کند که طرح رأی نیاورد

معاون سیاسی امنیتی استاندار تاکید کرد: در واقع نماینده تهران توجیه نشده بودند که این طرح صرفا به لحاظ اقتصادی اهمیت ندارد و در استان های مرزی راه اندازی مناطق آزاد به دلایل دیگری نیز مهم و توجیه دار است.

وی افزود: با ۵۰ رأی مجدداً این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و این طرح در ابتدا به شکل لایحه بود که بعدها به طرح تبدیل کردند اما امیدواریم رأی آورده و مورد پذیرش قرار گیرد.

ضعف ایمان عمده دلیل ناهنجاری اجتماعی

شریفی در ادامه صحبت های خود با اشاره به طرح ملی مطالعه خشونت خانگی در کشور با بیان اینکه این طرح دومین پژوهش ملی کشور بود و از اهمیت ویژه برخوردار بود، اضافه کرد: متاسفانه دستاوردهای آن را خمیر کردند و امید می رود این دستاوردها در ذهن محققان طرح که هنوز حضور فعال دارند خمیر نشده باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با تاکید به اینکه نمی توان خشونت را به دلیل و علت خاصی محدود کرد افزود: هر چند می گوییم اردبیل سرزمین پرخشونتی نیست اما به هر حال در این استان خشونت مشهود است.

وی با بیان اینکه امروز خشونت بیشتر متوجه زنان است، اضافه کرد: ممکن است روزی خشونت بر علیه مردان حادث شود و مورد مطالعه قرار گیرد.

شریفی در خصوص طرح دلیل تاثیر آب و هوا بر خشونت ادامه داد: اینکه گفته می‌شود در منطقه سردسیر خشونت بیشتر است بر خلاف مطالعات است و خشونت می تواند در دو مولفه فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار معتقد است برای مقابله با خشونت باید در دو مسیر اصلاح فرد و اصلاح جامعه گام برداشت.

وی با اشاره به مطالعات ناکارآمد در موضوع حجاب و عفاف افزود: در سال هایی که موضوع خشونت مطالعه می شد ما درخواست کردیم به آن توجه شود و در مقابل وزارت کشور در آن مقطع اظهار کرد که روی دو موضوع حجاب و عفاف و کسب روزی حلال تحقیق می کند که به دلیل اینکه در مسیر درستی انجام نشد خروجی نداشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با تاکید به اینکه شرطی شدن در روزمرگی و منیت ها خود به خشونت دامن می زند، متذکر شد: اینکه مثلا اگر کسی بر علیه ما حرفی زد باید برخورد کنیم نوعی از این منیت های شرطی شده است.

شریفی با تاکید به ضرورت توجه به معنویات در امر پیشگیری و مقابله با خشونت ادامه داد: در استان جلسات متعددی در این خصوص بررسی شده و به تعبیر بنده بسیاری از ناهنجاری های رفتاری به دلیل ضعف ایمان است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار تاکید کرد: در ریشه یابی ضعف معنویت ما به ضعف ایمان می رسیم و لازم است عنصر معنویت در مطالعات خشونت لحاظ شود.