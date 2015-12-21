۷ نامزد در روز سوم در حوزه های انتخابیه استان قزوین ثبت نام کردند

نصرت الله علیرضایی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت افراد ثبت نام شده برای مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی اظهارداشت: امروز دوشنبه هفت نفر با مراجعه به حوزه های انتخابیه قزوین، تاکسان وبویین زهرا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

وی افزود: از میان این افراد که همگی مرد هستند چهار نفر در قزوین ثبت نام کردند که یک نفر هنوز نهایی نشده است.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین یادآورشد: بعد از سه روز در تاکستان نیز امروز شاهد ثبت نام داوطلبان بودیم که دو نفر در این حوزه برای ورود به مجلس اعلام آمادگی و ثبت نام کردند که هر دو تحصیلات کارشناسی ارشد دارند.

علیرضایی بیان کرد: همچنین امروز یک نفر با مدرک تحصیلی فوق لیسانس در شهرستان بویین زهرا ثبت نام کرده است.

ثبت نام ۲۸ نفر برای مجلس شورای اسلامی و ۹ نفر برای خبرگان رهبری در استان قزوین

وی یادآورشد: در حال حاضر با گذشت سه روز از مهلت ثبت نام نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی ۲۸ نفر در استان قزوین و در سه حوزه انتخابیه ثبت نام کرده اند.

علیرضایی گفت: دیروز مدارک ثبت نامی دو نفر تایید نشده بود که در فهرست اعلامی گنجانده نشد.

وی افزود: در حوزه انتخابیه بویین زهرا و آوج هفت نفر ثبت نام کرده اند که پنج نفر دارای مدرک فوق لیسانس و دو نفر دکتری هستند،

به گفته علیرضایی در حوزه تاکستان هم دو نفر ثبت نام کردند که هر دو مدرک کارشناسی ارشد دارند و در قزوین هم ۱۹ نامزد ثبت نام کردند که پرونده ۱۳ نفر تکمیل و نهایی شده و شش نفر مدارک ناقص دارند که هنوز به تایید نهایی نرسیده است.

علیرضایی تصریح کرد: از مجموع افراد ثبت نامی در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک تعداد ۱۱ نفر دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و هشت نفر دکتری هستند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: با بررسی وضعیت تحصیلی افراد ثبت نامی در سه روز گذشته، تعداد ۱۸ نفر از نامزدهای استان قزوین دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۱۰ نفر دکتری هستند.

وی اضافه کرد: همچنین دو نفر نامزد زن در حوزه انتخابیه قزوین با مدرک کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین اظهارداشت: برای مجلس خبرگان رهبری هم امروز چهار نفر مراجعه و ثبت نام کردند که مجموع نامزدهای مجلس خبرگان رهبری در استان به ۹ نفر رسیده است.