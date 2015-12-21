به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی، فرماندار تهران در پایان سومین روز از ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان در حوزه تهران، اسلامشهر، ری، شمیرانات و پردیس اظهار داشت: تا این لحظه در تهران ۴۳۱ نفر برای ثبت نام در انتخابات مجلس داوطلب شده اند که از این بین ثبت نام ۳۱۵ نفر قطعی و پرونده ۱۱۶ داوطلب در حال تکمیل شدن است.

فرهادی همچنین با تفکیک جنسیت ثبت‌نام‌کنندگان افزود: ۲۷۴ مرد و ۴۱ زن در بین ثبت‌نام‌کنندگان هستند.

وی یادآور شد: ۶۲ ثبت‌نام‌کننده دارای مدرک دکترا، ۲۴۲ ثبت‌نام‌کننده دارای مدرک فوق لیسانس، ۱۰ نفر دارای مدرک لیسانس و یک نفر فوق دیپلم است.

فرماندار تهران همچنین با اشاره به آخرین آمار از داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری در پایان پنجمین روز گفت: در حوزه تهران ۷۲ نفر برای خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند که از این بین ۲ نفر خانم هستند.

فرهادی همچنین با اشاره به سیستم نرم‌افزاری ثبت نام از داوطلبان اظهار کرد: در روزهای آغازین ثبت نام، به دلیل هماهنگ نبودن سیستم نرم‌افزاری ثبت نام، روند ثبت نام از داوطلبان زمانبر بود، اما امروز ثبت نام از هر داوطلب بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه انجام می شود.

فرماندار تهران همچنین با اشاره به اینکه راه‌اندازی کارناوال‌های انتخاباتی جزء تخلفات است که دستگاه قضایی با آن برخورد می کند، خاطرنشان کرد: راه‌انداختن هرگونه کارناوال و یا اقدامی که مزاحمت تبلیغاتی ایجاد کند، ممنوع است و ستاد مقابله با آن در دستگاه قضا با این اقدام برخورد می کند.