  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۳

معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه:

آمار ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی به ۶۷ نفر رسید

آمار ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی به ۶۷ نفر رسید

کرمانشاه- معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه گفت: آمار ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه امروز به ۶۷ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری؛ علیرضا گودرزی طی گفتگویی افزود: از زمان آغار ثبت نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا کنون ۶۷ نفر در استان کرمانشاه ثبت نام کرده اند.

وی بیان داشت: تاکنون دو نفر از دواطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه خانم می باشند.

گودرزی بیان داشت: تا دیروز تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه ۴۴ نفر بود که امروز ۲۳ نفر دیگر نیز ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین از زمان آغاز ثبت نام دواطلبین مجلس خبرگان رهبری که از ۲۶ آذر ماه شروع شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد، تا کنون نام ۵ نفر در استان کرمانشاه قطعی شده است.

کد مطلب 3006127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها