آمار ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی به ۶۷ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری؛ علیرضا گودرزی طی گفتگویی افزود: از زمان آغار ثبت نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا کنون ۶۷ نفر در استان کرمانشاه ثبت نام کرده اند.

وی بیان داشت: تاکنون دو نفر از دواطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه خانم می باشند.

گودرزی بیان داشت: تا دیروز تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه ۴۴ نفر بود که امروز ۲۳ نفر دیگر نیز ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین از زمان آغاز ثبت نام دواطلبین مجلس خبرگان رهبری که از ۲۶ آذر ماه شروع شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد، تا کنون نام ۵ نفر در استان کرمانشاه قطعی شده است.