علی جزندری در گفتگو با مهر، گفت: با شروع نام نویسی از داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر ماه تا به امروز ۲۰ نفر برای این منظور ثبت نام کرده‌اند.

وی بیان داشت: تاکنون از حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف ۶ نفرو حوزه نهبندان و سربیشه نیز ۶ نفر ثبت نام کرده‌اند.

وی عنوان کرد: همچنین از حوزه انتخابیه قاینات وزیرکوه چهار نفر، حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان چهار نفر نام نویسی کردند.

سرپرست دفتر انتخابات استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: برای انتخابات خبرگان رهبری نیز تا کنون آیت الله رئیسی از محل وزارت کشور و حجت الاسلام علی رضایی بیرجند امام جمعه بیرجند و قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان از فرمانداری مرکز استان ثبت نام کرده‌اند.

احتمال می رود ثبت نام امام جمعه بیرجند برای حوزه انتخابیه خراسان رضوی منتقل شود.

ثبت‌نام داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از ۲۸ آذر ماه آغاز شد تا چهارم دی ماه ادامه دارد.

ثبت‌نام داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز از ۲۶ اذر ماه شروع شده و تا دوم دیماه ادامه خواهد داشت.

علی رضایی (معاون سابق استاندار خراسان جنوبی در دولت یازدهم)، محمدرضا مجیدی (سفر سابق ایران در یونسکو)، جواد هروی (نماینده فعلی مردم زیرکوه و قائنات)، مراد هاشم‌زهی (نماینده فعلی مردم نهبندان و سربیشه) و محمدرضا صابری (نماینده پیشین مردم نهبندان و سربیشه) از چهر‌های شاخص شرکت کننده در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند.