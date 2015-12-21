جریان اصلاحات قصد ساختارشکنی در انتخابات را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری، امشب در جلسه شورای مشورتی اطلاح طلبان استان یزد با بیان اینکه باور ما این است که مردم زیربنای اداره کشور و پیشرفت امور هستند، اظهار داشت: اگر مردم در صحنه حضور نداشته باشند، زمینه های پیشرفت در جامعه محقق نمی شود.

وی عنوان کرد: همه سلایق و دیدگاه‌ها که وجود آن در جامعه ۸۰ میلیونی طبیعی است، باید در جامعه مطرح شود و حق مردم است که از دیدگاه‌ها و منش‌های گروه‌های مختلف بهره بگیرند تا بتوانند انتخاب درستی داشته باشند.

وی ادامه داد:جریان اصلاحات به عنوان یک جریان اصیل درون نظام، قانون اساسی و رهبری را قبول دارد و در صحنه انتخابات حضور می‌یابد و قاعدتا نمی‌خواهد در این عرصه ساختارشکنی کند.

موسوی لاری ادامه داد: تکلیف مدیران جامعه است که عرصه را باز بگذارند تا افراد و اشخاص مختلف نظرات خود را مطرح و مردم را از حق طبیعی خود که همان انتخاب است، بهره مند کنند.

رئیس شورای مشورتی اصلاح طلبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور قوی اصلاح طلبان در انتخابات عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، همه اعضای شورا پذیرفته اند که حرف اول و آخر فعالان هر حوزه انتخابیه برای معرفی کاندیدا ملاک عمل باشد بنابراین افرادی که شرایط حضور در انتخابات را در خود می بینند، اقدام به ثبت نام کنند و در پایان نیز به در هر حوزه به یک شخص مشترک برسید.

وی تاکید کرد: با مخالفت و رد یکدیگر، خود را تضعیف نکنید زیرا این اقدام جناح مقابل را تقویت می‌کند و رقیب از حل و هضم ما بهره خواهد برد.

موسوی لاری عنوان کرد: پیشنهاد می کنم بعد از بررسی صلاحیت‌ها، ببینیم چه کسی در این اردوگاه می‌تواند جلو بیفتد و رای و نظر مردم را با خود همسو کند که در این راستا نظر من با نیروهای اصلاح طلب خوش فکری است که توان انجام این کار را دارند.

وی افزود: چنین افرادی باید از حوزه های انتخابیه جلو بیفتند و بقیه باید از آنها حمایت کنند تا افکار عمومی با آنها همراه شوند و در این مسیر کاری به اردوگاه رقیب نیز نداریم زیرا ما هشت سال کارنامه داریم و حاضریم در هر زمینه‌ای که بگویند با هم بحث کنیم.

موسوی لاری همچنین امشب در دانشگاه یزد در جمع دانشجویان به سخنرانی خواهد پرداخت.