تحریم های اروپا علیه روسیه تا جولای ۲۰۱۶ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحریم های اقتصادی اروپا و آمریکا علیه روسیه قرار است تا اواسط سال ۲۰۱۶ ادامه داشته باشد. اتحادیه اروپا و آمریکا روسیه را به دخالت در امور داخلی اوکراین متهم می کنند.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد تحریم های اقتصادی خود علیه روسیه را تا ماه جولای سال آینده میلادی تمدید خواهد کرد. پیش از این اروپایی ها این تحریم ها را تا پایان سال جاری اعلام کرده بودند.

در جنگ داخلی اوکراین بین نظامیان دولتی این کشور و جدایی طلبان شرق بیش از ۹ هزار نفر کشته شده است. کیف می گوید روسیه از جدایی طلبان حمایت می کند.

تمدید تحریم های اروپا در حالی تا اواسط سال آیند اعلام شده است که دیپلمات های اروپایی اعتقاد دارند این آخرین تحریم های اقتصادی علیه روسیه خواهد بود. این دیپلمات ها می گویند اروپا و آمریکا به خاطر برقراری ثبات در روسیه و تامین گاز اروپا دوباره با روسیه وارد معامله خواهند شد.

از سوی دیگر آلکسی اولیوکایف وزیر اقتصاد روسیه طی یک سخنرانی در مقر اتحادیه اروپا در شهر بروکسل گفت تحریم ها غیر قابل قبول و بی تاثیر است.

وی افزود: به زودی کشورهای اروپایی به تصمیم اشتباه خود پی می برند و آن زمان درباره این موضوع بحث خواهیم کرد. وی از کشورهای اروپایی خواست تحریم های اقتصادی خود را بردارند.