به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل اجراهای جشنواره بین المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» که قرار است از روز جمعه چهارم دی ماه توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شود، اعلام شد.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته روز جمعه چهارم دی ماه گروه های کشورهای مراکش و افغانستان و دو گروه موسیقی از استان های لرستان خراسان در فرهنگسرای ارسباران به اجرای برنامه می پردازند. در فرهنگسرای اندیشه نیز گروهی از کشور عراق به همراه گروه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و گروه سنتی نوا برنامه خود را اجرا می کنند. ضمن اینکه در سالن نغمه فرهنگسرای بهمن گروه هایی از کشور ترکیه، تاجیکستان و گروه هایی از استان های مازندران و بوشهر اجرای برنامه دارند. در فرهنگسرای ابن سینا نیز گروه هایی از آذربایجان، گرجستان، آذربایجان شرقی کردستان میزبان علاقه مندان موسیقی هستند.

روز شنبه پنجم دی ماه در سالن نغمه فرهنگسرای بهمن گروهی از عراق و سه گروه گیلان، سیستان بلوچستان و سنتی نوا برنامه های خود برای مخاطبان اجرا می کنند. در فرهنگسرای ارسباران نیز گروه های کشور آذربایجان، گرجستان و دو گروه از آذربایجان شرقی و کردستان میزبان دوستداران موسیقی هستند. فرهنگسرای اندیشه هم در این روز میزبان گروه هایی از کشورهای مراکش و افغانستان و سپس دو گروه از استان لرستان و خراسان خواهد بود. در فرهنگسرای ابن سینا نیز گروه های از ترکیه، تاجیکستان، مازندران و بوشهر برنامه های خود را اجرا می کنند.

روز یکشنبه ششم دی ماه نیز فرهنگسرای خاوران میزبان گروه هایی از مراکش، افغانستان، لرستان و خراسان خواهد بود. در فرهنگسرای ابن سینا هم گروه هایی از عراق، گیلان، سیستان و بلوچستان و گروه سنتی نو میزبان علاقه مندان موسیقی است. در فرهنگسرای بهمن هم گروه های آذربایجان، گرجستان، آذربایجان شرقی و کردستان و در فرهنگسرای ارسباران گروه هایی از ترکیه، تاجیکستان، مازندران و بوشهر برنامه های خود را اجرا می کنند.

تمامی برنامه های اعلام شده از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در تالارهای مختلف فرهنگسراها اجرا می شوند، این در حالی است که روز دوشنبه هفتم دی مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می شود.