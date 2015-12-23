به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معصوم در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات پروژه ساریناکیش، گفت: مدیران این پروژه مبادرت به تبلیغات گسترده مبنی بر پیش فروش واحدهای تجاری پروژه ساریناکیش انجام داده‌اند که در بررسی‌هایی که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، متوجه شدیم مسئولان پروژه مجوز لازم برای تبلیغات پیش فروش را از وزارت راه و شهرسازی کسب نکرده‌اند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل برای آنکه مجددا مشکلی مانند معضل «پدیده» در کشور ایجاد نشود و سارینا کیش به پدیده ۲ تبدیل نشود، سریعا وزارت راه و شهرسازی وارد این قضیه شد و به دستگاه قضایی شکایت کرد، این شکایت درحال رسیدگی است و مراجع قضایی دستور دادند تا پایان رسیدگی پرونده اقدامات و تبلیغات پروژه ساریناکیش متوقف شود.

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: تمام کسانی که می‌خواهند در حوزه ساختمان پیش‌فروش کنند باید قانون مرتبط با پیش فروش را رعایت کنند. وزارت راه و شهرسازی از مردم می‌خواهد قبل از اینکه وجوهی را به مدعیان پیش فروش پرداخت کنند حتما تحقیق کنند تا مبانی قانونی پیش فروش ساختمان در آن پروژه رعایت شده باشد.

وی با بیان اینکه فضایی که مسئولان پروژه پدیده ایجاد کرده بودند فضایی مسموم و نوعی بدعت است که دیگران را هم به تخلف در این حوزه تشویق می‌کند، گفت: جامعه متوجه شده که دستگاه قضایی عزم خود را برای برخورد با متخلفان در حوزه پیش‌فروش ساختمان جزم کرده و هر مورد تخلفی که باشد با آن برخورد می‌کنیم.

معصوم با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی از سوی مردم به وزارت راه و شهرسازی در صورت مشاهده موارد پیش فروش ساختمان در پاسخ به پرسشی در خصوص حجم سرمایه جمع آوری شده از سوی مسئولان پروژه ساریناکیش، اظهار داشت: پرونده این پروژه در شعبه بازپرسی درحال رسیدگی است و آنها تحقیقات خود را با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کنند ضمن اینکه دستورات قضایی روی این پرونده صادر شده و همه اقداماتی که غیرقانونی بوده متوقف شده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص توقف یا عدم توقف فعالیت عمرانی سارینا کیش در پی توقف تبلیغات پیش فروش این پروژه خاطرنشان کرد: اگر فعالیت عمرانی مجوز داشته باشد منعی برای ادامه فعالیت نیست و وزارت راه و شهرسازی از تمام کسانی که در حوزه راه و مسکن و ساختمان سرمایه گذاری قانونی کنند حمایت می‌کند.