به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: استفاده از المان‌های شهری ویژه عید، ترمیم نقاشی‌های دیواری پایتخت و ... بخشی از وظایفی است که در قالب طرح پیشواز بهار از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می‌شود و در این طرح با بهره‌گیری از نظر هنرمندان مطرح در حوزه‌های نقاشی دیواری، مجسمه‌های شهری، گرافیک، تصویرسازی و ... با خلاقیت هنرمندان چهره جدیدی از پایتخت را به تهرانی‌ها نشان خواهیم داد.

وی افزود: سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای فعالیت‌های خود در زمینه هنرهای شهری، همزمان با اجرای طرح پیشواز بهار توسط شهرداری تهران، رویداد هنری سالانه هنرهای شهری «بهارستان» را برگزار می‌کند و در این طرح از تمامی هنرمندان رشته‌های هنری به ویژه هنرمندان تجسمی دعوت شده تا با ارایه ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه و پیشنهادی خود در این رویداد هنری مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران فرا رسیدن فصل بهار و ایام عید نوروز را فرصت و فضای مناسب به منظور حضور و مشارکت هنرمندان در فضاسازی خلاقانه محیط شهری از طریق آفرینش هنری دانست و درباره اهداف این رویداد هنری گفت: هم‌گامی هنرمندان با شهروندان در پیشواز بهار، ایجاد نشاط و پویایی در محیط شهری، امکان بروز و اجرای ایده‌ها و آثار هنری با شیوه‌های بیانی مختلف، اجرا و نمایش فرآیند آفرینش‌های هنری متناسب با محیط شهری و ایجاد فرصت آشنایی شهروندان با فرآیند خلق اثر هنری در حین اجرا از اهداف این رویداد سالانه هنرهای شهری است.

وی با اشاره به سرفصل‌های رویداد سالانه هنرهای شهری بهار تهران «بهارستان» گفت: این رویداد در بخش‌های گرافیک، نقاشی، مجسمه‌سازی و هنرهای محیطی در مناطق ۲۲ گانه تهران با دبیری سید مجتبی موسوی برگزار خواهد شد.