زمان ثبت نام در فراخوان «بهارستان ۱۴۰۵» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: رویداد «بهارستان ۱۴۰۵» همزمان با تقارن عید نوروز و عید فطر برگزار می‌شود و تلاش دارد با مشارکت هنرمندان حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی و شهری، جلوه‌ای تازه از رنگ، نور و خلاقیت را در فضاهای شهری تهران رقم بزند.

این رویداد در قالب پنج بخش اصلی شامل هنرهای محیطی، دیوارنگاری شهری، تزئینات نوروزی، المان‌های نوری خلاق و نگارستان برگزار می‌شود و هنرمندان می‌توانند آثار و ایده‌های خود را از طریق سامانه‌های معرفی‌شده ثبت و ارائه کنند.

«بهارستان» در یازدهمین دوره خود با رویکرد خلاقانه رنگ و نور در شهر، بستری برای نمایش ایده‌های نوآورانه و تقویت تعامل هنرمندان با فضای عمومی شهر فراهم می‌کند.

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در هر بخش به‌صورت جداگانه اعلام شده و اطلاع‌رسانی مراحل بعدی از طریق درگاه‌های رسمی این سازمان انجام خواهد شد.