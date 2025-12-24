  1. جامعه
زمان ثبت نام در فراخوان «بهارستان ۱۴۰۵» تمدید شد

سازمان زیباسازی شهر تهران فراخوان یازدهمین سالانه هنرهای شهری تهران با عنوان «بهارستان ۱۴۰۵» را با هدف ارتقای کیفیت بصری شهر و افزایش نشاط عمومی در آستانه بهار منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: رویداد «بهارستان ۱۴۰۵» همزمان با تقارن عید نوروز و عید فطر برگزار می‌شود و تلاش دارد با مشارکت هنرمندان حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی و شهری، جلوه‌ای تازه از رنگ، نور و خلاقیت را در فضاهای شهری تهران رقم بزند.

این رویداد در قالب پنج بخش اصلی شامل هنرهای محیطی، دیوارنگاری شهری، تزئینات نوروزی، المان‌های نوری خلاق و نگارستان برگزار می‌شود و هنرمندان می‌توانند آثار و ایده‌های خود را از طریق سامانه‌های معرفی‌شده ثبت و ارائه کنند.

«بهارستان» در یازدهمین دوره خود با رویکرد خلاقانه رنگ و نور در شهر، بستری برای نمایش ایده‌های نوآورانه و تقویت تعامل هنرمندان با فضای عمومی شهر فراهم می‌کند.

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در هر بخش به‌صورت جداگانه اعلام شده و اطلاع‌رسانی مراحل بعدی از طریق درگاه‌های رسمی این سازمان انجام خواهد شد.

