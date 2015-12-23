حضور مستشاری سپاه باعث کاهش تلفات مردمی در سوریه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف در مصاحبه‌ با رادیو گفت‌و‌گو در مورد علت هجمه‌های اخیر از سوی رسانه‌های غربی به سپاه پاسداران و نقش آن در سوریه گفت: نقش مستشاری سپاه در پیروزی‌های اخیر در مبارزه با تروریست‌ها تعیین کننده بوده و این پیروزی برای مخالفان جریان مقاومت ناراحت کننده و گران بوده است.

وی با بیان اینکه این پیروزی‌ها باعث ایجاد انشقاق و اختلاف در بین گروههای تروریستی شده است تصریح کرد: ‌پیروزی میدانی در جنگ با تروریست‌ها باعث کسب پیروزی در عرصه‌ سیاسی نیز شد چنانچه چندی پیش مجددا شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه داعش تصویب کرد و هرگونه کمک مالی به داعش را ممنوع اعلام کرد.

این مقام مسئول در سپاه پاسداران با بیان اینکه جریان حامی تروریست‌ها وقتی با این دستاوردها مواجه شده‌اند تلاش کردند که با فضا سازی علیه سپاه پاسداران یک نفس مصنوعی برای تروریست‌ها ایجاد کنند ادامه داد: ‌آنها اخبار نادرستی در مورد حضور مستشاری سپاه منتشر کردند تا به این نحو روحیه مضاعفی به تروریست‌ها بدهند.

شریف با رد برخی از اخبار مبنی بر این که حضور مستشاری سپاه در سوریه کاهش پیدا کرده و یا این که سپاه نیروهای مستشاری خود را از این کشور بیرون آورده است گفت: علی‌رغم تمام این جو سازی‌ها سپاه همچنان به کمک مستشاری خود به مردم و ارتش سوریه ادامه می‌دهد و تغییر خاصی در استراتژی سپاه در این ارتباط ایجاد نشده است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که حتی در شرایطی تعداد مستشاران سپاه در سوریه افزایش قابل توجهی در حوزه‌های مختلف داشت، گفت: آنها متناسب با شرایط و دستورها و تاکتیک‌ها حضور مستشاری خود را در سوریه دارند و به این مسئولیت خود ادامه می‌دهند.

شریف با تشریح وظایف مستشاری سپاه در سوریه افزود: بخشی از این فعالیت‌ها معطوف به آموزش نیروهای بسیج مردمی سوریه از جمله نیروهای علوی، اهل تسنن و مسیحیان برای مبارزه با داعش است و از دیگر سو تجربیات خود در جهت مبارزه با ترورسیم را در اختیار ارتش و نیروهای مردمی سوریه قرارمی‌دهد و این حضور تاثیر کمی و کیفی در مبارزه با تروریسم داشته است.

این مقام مسئول در سپاه پاسداران تصریح کرد: نقش سپاه پاسداران دراین راستا بوده که نقش حائلی بین مردم، تروریست‌ها و نیروهایی که علیه تروریست‌ها مبارزه می‌کنند، ایفا کند تا تلفات مردمی کاهش پیدا کند و ما شاهد این هستیم که بعد از حضور مستشاری سپاه در سوریه هم موفقیت‌های ارتش در مبارزه با تروریسم افزایش پیدا کرده و هم تلفات مردمی رو به کاهش بوده است.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: تصمیم گیر اصلی در ارتباط با سرنوشت سوریه در اختیار مردم این کشور است.