هفته وحدت و میلاد مسیح در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت سریال نمایشی رادیویی «بی بی جان انار دارد» ویژه این ایام روی آنتن رادیو نمایش می رود. مجید نظری نسب این سریال رادیویی را نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: دو همسایه در مجاور هم در باغ هایی بزرگ زندگی می کنند، آنها با یکدیگر رقابت دارند اما روزی بی بی خانم برای چیدن انار باغ شان از درخت بالا می رود ولی موقع پایین آمدن دچار مشکل می شود در این میان نوه های بی بی چون در خانه نردبان ندارند تصمیم می گیرند از همسایه شان نردبان قرض بگیرند که در این بین ماجراهای جالبی رخ می دهد.

سریال جدید رادیویی «بی بی جان انار دارد» را ایوب آقاخانی کارگردانی کرده که با هنرمندی شیوا رفیعیان، امیر منوچهری، ناهید مسلمی، سیما خوش چشم، شیرین سپه راد، محمدرضا قلمبر، محسن بهرامی، محمد شریفی مقدم، عبدالعلی کمالی و اکبر ملایی به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری حیدر صفدری و افکت نازنین حسن پور از روز پنجشنبه سوم دی ماه ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود.

پخش نمایشی به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح

همزمان با فرا رسیدن ولادت حضرت عیسی مسیح نمایش جدید رادیویی «بچه کوچک» به کارگردانی ایوب آقاخانی از رادیو نمایش پخش می شود. محمدرضا زندی نویسنده این نمایش رادیویی است و داستان آن رابطه عاطفی پسر بچه ای با پدرش دردوران جنگ جهانی دوم را روایت می کند.

در این نمایش رادیویی نازنین مهیمنی، علی میلانی، شهین دخت نجف زاده، فریدون محرابی، علی اصغر دریایی، نورالدین جوادیان و محمدرضا قلمبر به ترتیب به ایفای نقش می پردازند.

«بچه کوچک» به تهیه کنندگی ژاله محمد علی، صدابرداری حیدر صفدری و افکت محمدرضا قبادی فر روز جمعه ساعت ۹:۴۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود.