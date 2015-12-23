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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه/ نرخ یورو ۴۰۱۵ تومان شد

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه/ نرخ یورو ۴۰۱۵ تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح جدید ۹۲۴ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۸ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۴۷۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۷۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۶۸ تومان، هر یورو را ۴۰۱۵ تومان، هر پوند را ۵۴۵۵ تومان، لیر ترکیه ۱۲۸۰ تومان و درهم امارات را ۱۰۰۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۲۵۵۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۲۴۰۰۰
نیم سکه ۴۶۸۰۰۰
ربع سکه ۲۶۲۰۰۰
گرمی ۱۶۸۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴۴۷۰
نوع ارز  
دلار ۳۶۶۸
یورو  ۴۰۱۵
پوند ۵۴۵۵
درهم ۱۰۰۲
لیرترکیه ۱۲۸۰
کد مطلب 3007815

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