انتقال پایانه اردبیل به دلیل توسعه فیزیکی شهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که چرا باوجود هزینه کرد قاب توجه در ایجاد پایانه فعلی اردبیل، مکان آن باید تغییر یابد، تصریح کرد: شهر اردبیل طی سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجه همراه بوده و لازم است مکان پایانه را تغییر دهیم.

وی افزود: پایانه فعلی ۲۰ سال قبل در مکانی طراحی شد که خارج از محدوده شهری بود اما در حال حاضر شهر به حدی وسعت یافته که پایانه در داخل محدوده شهری قرارگرفته است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان اضافه کرد: علاوه بر این پیش‌ازاین مسیر تردد از اردبیل به تهران فقط از جاده آستارا بود اما در حال حاضر جاده اصلی تردد جاده سرچم است.

رحمتی با تأکید به اینکه زمان جانمایی پایانه فعلی جاده سرچم اصلاً وجود خارجی نداشت، ادامه داد: در حال حاضر وضعیت پیش‌آمده انتقال پایانه حداقل به پنج کیلومتری را ضروری ساخته است.

وی افزود: در مسیر جاده سرچم مکان پایانه مشخص‌شده و با توجه به کثرت اتوبوس در شرکت‌های مسافربری این انتقال می‌تواند از ترافیک شهری نیز بکاهد.

به گفته مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر در استان را ۴۶ مورد برشمرد و تصریح کرد: از این تعداد ۱۸ مورد در شهرستان اردبیل فعال هستند.

وی در خصوص تعداد ناوگان حمل‌ونقل مسافر اضافه کرد: ۴۳۳ دستگاه اتوبوس، ۲۵۴ دستگاه مینی‌بوس و ۵۵۷ دستگاه سواری نسبت به نقل‌وانتقال مسافران اقدام می‌کنند.