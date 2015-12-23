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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹

توضیح کارگردان «مونس» درباره یک سوء‌تفاهم/ اتهام نزنیم

توضیح کارگردان «مونس» درباره یک سوء‌تفاهم/ اتهام نزنیم

نویسنده و کارگردان نمایش «مونس» درباره سوءتفاهم پیش آمده در خصوص اقتباس این اثر نمایشی از یک داستان کوتاه، توضیحاتی را ارائه داد.

مهرداد کوروش‌نیا درباره سوء‌تفاهم پیش‌آمده درباره اقتباس شکل گرفته در نمایش «مونس» به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه با نگاه اولیه به داستان کوتاه «مونس مادر اسفندیار» نوشته امیرحسن چهل‌تن نگاشته شده است. البته جهان‌بینی من و گروه با جهان‌بینی نویسنده داستان کوتاه «مونس مادر اسفندیار» متفاوت است و جهان‌بینی نمایشنامه و اجرا از جهان‌بینی نویسنده فاصله گرفته است.

وی ادامه داد: در فرم هم نمایشنامه در مجلس زنانه و در لوکیشنی واحد روایت می‌شود در حالیکه در داستان کوتاه «مونس مادر اسفندیار» اینگونه نیست.

کارگردان نمایش «مونس» تأکید کرد: متأسفانه در این بین کوتاهی از من و طراح بروشور بوده که نام امیرحسن چهل‌تن از قلم افتاده و دوست دارم در اینجا این نکته را بیان کنم تا سوء‌تفاهم ایجاد شده برای دوستان در محافل شخصی برطرف شود که من به دلیل علاقه شخصی‌ام به امیرحسن چهل‌تن و آثارش که بسیار ایرانی هستند، اقتباسی از داستان کوتاه او داشتم و این کار را با افتخار در گفتگوهای رسانه‌ای خود هم عنوان کرده‌ام.

کوروش‌نیا در پایان اظهار کرد: مواردی اینگونه پیش می‌آید و دوستانی که حسن نیت دارند بهتر است در ابتدا ماجرا را با خودمان در میان بگذارند و اگر از پاسخ ما قانع نشدند، بعد اتهام بزنند. در شرایطی که وضعیت تئاتر مناسب نیست بهتر است ما همدیگر را متهم و تخریب نکنیم چون سودی برای تئاتر ایران ندارد.

نمایش «مونس» این روزها در تالار حافظ اجرا می‌شود.

کد مطلب 3007908
فریبرز دارایی

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