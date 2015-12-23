مهرداد کوروش‌نیا درباره سوء‌تفاهم پیش‌آمده درباره اقتباس شکل گرفته در نمایش «مونس» به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه با نگاه اولیه به داستان کوتاه «مونس مادر اسفندیار» نوشته امیرحسن چهل‌تن نگاشته شده است. البته جهان‌بینی من و گروه با جهان‌بینی نویسنده داستان کوتاه «مونس مادر اسفندیار» متفاوت است و جهان‌بینی نمایشنامه و اجرا از جهان‌بینی نویسنده فاصله گرفته است.



وی ادامه داد: در فرم هم نمایشنامه در مجلس زنانه و در لوکیشنی واحد روایت می‌شود در حالیکه در داستان کوتاه «مونس مادر اسفندیار» اینگونه نیست.



کارگردان نمایش «مونس» تأکید کرد: متأسفانه در این بین کوتاهی از من و طراح بروشور بوده که نام امیرحسن چهل‌تن از قلم افتاده و دوست دارم در اینجا این نکته را بیان کنم تا سوء‌تفاهم ایجاد شده برای دوستان در محافل شخصی برطرف شود که من به دلیل علاقه شخصی‌ام به امیرحسن چهل‌تن و آثارش که بسیار ایرانی هستند، اقتباسی از داستان کوتاه او داشتم و این کار را با افتخار در گفتگوهای رسانه‌ای خود هم عنوان کرده‌ام.



کوروش‌نیا در پایان اظهار کرد: مواردی اینگونه پیش می‌آید و دوستانی که حسن نیت دارند بهتر است در ابتدا ماجرا را با خودمان در میان بگذارند و اگر از پاسخ ما قانع نشدند، بعد اتهام بزنند. در شرایطی که وضعیت تئاتر مناسب نیست بهتر است ما همدیگر را متهم و تخریب نکنیم چون سودی برای تئاتر ایران ندارد.



نمایش «مونس» این روزها در تالار حافظ اجرا می‌شود.