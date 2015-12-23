مازندران در زمینه آنفلوانزای مرغی پاک است

امیر میران در حاشیه نشست اقدامات لازم برای پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزای مرغی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه متأسفانه در تیر و خردادماه امسال شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی به مرغداران استان ضربه و خسارت زیادی زده است بیان داشت: در حال حاضر طبق پایش هایی که صورت گرفته، مازندران درزمینهٔ بیماری آنفلوانزای مرغ پاک است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در خرداد و تیرماه امسال نیز با همکاری ستاد بحران، دامپزشکی و تشکل‌ها توانستیم بیماری آنفلوانزا را در استان ریشه‌کن کنیم و اکنون هیچ کانون بیماری آنفلوانزای مرغی در استان مشاهده نشده است.

وی گفت: در جلسه هم‌اندیشی بر روی پیشگیری از بیماری تأکید و قرار شد تا موارد را دوباره کنترل کنیم و از محیط‌زیست خواسته شد تا نسبت به تام غذای پرندگان مهاجر اقدام کند تا این پرندگان برای غذا در گوشه و کنار استان پراکنده نشوند.

میران ادامه داد: همچنین نسبت به قرنطینه ورودی استان تأکید بسیار شد تا از ورود مرغ زنده و اردک زنده به استان جلوگیری شود و باید موارد پیشگیرانه را جدی بگیریم و همچنین از اتحادیه مرغداران خواسته شد تا روی فرایند جوجه ریزی نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد و مدت و فاصله جوجه ریزی‌ها را نظارت کند.

وی با اشاره به وجود مرکز مرغ لاین خاورمیانه در مازندران عنوان کرد: این مرکز درگذشته ۹۰ درصد گوشت مرغ کشور را تأمین می‌کرد که اکنون توجه چندانی به آن نمی‌شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مازندران از این استان به‌عنوان قطب تولید مرغ کشور یادکرد و گفت: صنعت مرغداری اولین صنعت ازنظر حجم اشتغال به شمار می‌رود و باید از ظرفیت آن بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به صادرات ۱۱ هزار تنی مرغ در کشور اظهار داشت: بخش اعظم این صادرات به مازندران اختصاص دارد و مازندران در صادرات و تخم‌مرغ جوجه یک‌روزه پیشتاز است.

میران بابیان اینکه مازندران رتبه اول را در تولید جوجه دارد به مزیت‌های صادراتی صنعت طیور اشاره و اضافه کرد: زمینه‌هایی برای صادرات محصولات به روسیه فراهم‌شده است تا بتوانیم بخشی از نیاز ۷۰۰ هزار تنی روسیه به مرغ را از طریق مازندران تأمین کنیم.