لاریجانی میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی فرارسیدن میلاد حضرت مسیح(ع) و آغاز سال نو میلادی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

عالی‌جناب‌‌ها؛

مایلم فرا رسیدن سالروز میلاد مبارک پیامبر بزرگ الهی حضرت عیسی‌بن مریم علیه السلام و آغاز سال جدید میلادی را به جناب‌عالی و همکاران محترم‌تان در پارلمان صمیمانه تبریک و تهنیت گویم.

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به آموزه‌ها و معارف پیام‌آوران بزرگ الهی برای دستیابی به عدالت، صلح و آرامش، کاهش نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و پیشرفت نیاز دارد.

عالی‌جناب‌ها؛

چشم‌انداز تحولات جهانی در سال پیش‌رو بیش از هر چیز تحت‌تأثیر مخاطرات حاد ناشی از گسترش تروریسم قرار دارد. حملات اخیر در غرب آسیا، اروپا و افریقا به روشنی خطر این پدیده شوم غیرانسانی را برای تمام کشورها و ملت‌ها نشان داد. مقابله با گروه‌های افراطی و تروریستی همفکری، مشورت منظم و مستمر میان کشورها را در سطوح مختلف از جمله میان پارلمان‌ها را ضروری ساخته است.

همکاری مجالس در زمینه مبارزه با تروریسم و ریشه‌های رشد و گسترش تفکرات افراطی از جمله فقر، نابرابری، سیاست‌های دوگانه و مداخله‌جویانه، عدم احترام به آراء ملت‌ها، پخش مهمی از راهبرد جهانی برای مقابله با این پدیده شوم باشد.

مایلم تأکید نمایم، اسلام دین برادری، محبت و خیرخواهی برای انسانها است. جنایات گروه‌های تروریستی ـ تکفیری هیچ ارتباطی با این دین بزرگ الهی ندارد.

بار دیگر ضمن تبریک این میلاد مبارک از خداوند منان موفقیت روزافزون جناب‌عالی را خواستارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران