پاراتیرانداز البرزی راهی هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد بارانی، کماندار شایسته و ملی‌پوش البرزی، همراه با کاروان تیم ملی پاراتیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در سری مسابقات جهانی ۲۰۲۶ راهی کشور هند شد.

ملی‌پوشان پاراتیراندازی با کمان ایران امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه تهران را به مقصد هند ترک کردند تا در این دوره از رقابت‌های جهانی به مصاف حریفان خود بروند.

تیم ملی پاراتیراندازی با کمان ایران در این مسابقات با نام «شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای» حضور خواهد داشت.

امیرمحمد بارانی، فرزانه عسگری و هادی نوری در ماده کامپوند نمایندگان ایران در این رقابت‌ها هستند و غلامرضا رحیمی نیز در ترکیب تیم ملی کشورمان به میدان خواهد رفت.

سری مسابقات جهانی پاراتیراندازی با کمان ۲۰۲۶ از ۱۱ تا ۲۰ شهریورماه به میزبانی شهر احمدآباد هند برگزار می‌شود و کمانداران حاضر در این رقابت‌ها برای کسب عناوین برتر جهانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

حضور امیرمحمد بارانی در ترکیب تیم ملی، بار دیگر ظرفیت ورزشکاران البرزی در رشته‌های جانبازان و توان‌یابان و جایگاه این استان در عرصه رقابت‌های بین‌المللی را نمایان می‌کند.