آغاز ثبت نام آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم دارالقرآن خانه کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق محسنی کبیر مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت : دارالقرآن خانه کارگر در نظر دارد تا آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم را در سراسر کشور برگزار نماید.

وی افزود : این آزمون در دو سطح استانی و کشوری و با هدف ايجاد توانايي درك ترجمه و مفاهيم آيات نوراني قرآن كريم و گسترش فرهنگ بهره‌گيري از معارف انسان‌ ساز قرآنی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد : زمان برگزاری آزمون ۱۰ دی ماه می باشد و منبع این آزمون از کتب استاد وکیل جلد های ۱ تا ۶ در سه سطح می باشد همچنین شرکت کنندگان در صورت کسب نمره قبولی، از سازمان تبلیغات اسلامی مدرک رسمی دریافت خواهند کرد و متقاضیانی که نمره قبولی بین ۹۰ تا ۱۰۰ را کسب نمایند در دوره های تربیت مربی قرآن کریم بورسیه مالی می شوند و به عنوان اساتید مفاهیم مرکز دارالقرآن خانه کارگر مشغول به کار خواهند شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد : مهلت ثبت نام آزمون تا ۲ دی ماه می باشد و متقاضیان جهت شرکت در آزمون می توانند عدد استان مورد نظر خود را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۲۹۵۵ ارسال نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۴۰۴۰۲۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

«استان تهران پیامک عدد ۱ - خراسان رضوی پیامک عدد ۲ - مازندران پیامک عدد ۳ - آذربایجان غربی پیامک عدد ۴ - سایر استانها پیامک عدد ۶»