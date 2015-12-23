  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۳

آغاز ثبت نام آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم دارالقرآن خانه کارگر

آغاز ثبت نام آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم دارالقرآن خانه کارگر

محمد صادق محسنی کبیر، مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت: دارالقرآن خانه کارگر در نظر دارد تا آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم را در سراسر کشور برگزار نماید.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق محسنی کبیر مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت : دارالقرآن خانه کارگر در نظر دارد تا آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم را در سراسر کشور برگزار نماید.

وی افزود : این آزمون در دو سطح استانی و کشوری و با هدف ايجاد توانايي درك ترجمه و مفاهيم آيات نوراني قرآن كريم و گسترش فرهنگ بهره‌گيري از معارف انسان‌ ساز قرآنی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد : زمان برگزاری آزمون ۱۰ دی ماه می باشد و منبع این آزمون از کتب استاد وکیل جلد های ۱ تا ۶ در سه سطح می باشد همچنین شرکت کنندگان در صورت کسب نمره قبولی، از سازمان تبلیغات اسلامی مدرک رسمی دریافت خواهند کرد و متقاضیانی که نمره قبولی بین ۹۰ تا ۱۰۰ را کسب نمایند در دوره های تربیت مربی قرآن کریم بورسیه مالی می شوند و به عنوان اساتید مفاهیم مرکز دارالقرآن خانه کارگر مشغول به کار خواهند شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد : مهلت ثبت نام آزمون تا ۲ دی ماه می باشد و متقاضیان جهت شرکت در آزمون می توانند عدد استان مورد نظر خود را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۲۹۵۵ ارسال نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۴۰۴۰۲۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

«استان تهران پیامک عدد ۱ - خراسان رضوی پیامک عدد ۲  - مازندران پیامک عدد ۳ - آذربایجان غربی پیامک عدد ۴  - سایر استانها پیامک عدد ۶»

کد مطلب 3008007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها