به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی، اولین مناقصه نسبتا بزرگ و بین‌المللی صنعت نفت ایران به منظور تأمین مالی و حفاری تعمیر چاه‌های منطقه سیری همسو با سیاست‌های توسعه میادین مشترک برگزار می شود.

سلمان خسروی در تشریح برگزاری این مناقصه نفتی ایران در منطقه خلیج فارس، گفت: مناقصه تأمین مالی و حفاری تعمیر چاه‌های منطقه سیری همسو با سیاست های توسعه میادین مشترک و در قالب ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از محل منابع مالی سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های طرح از عواید حاصل از تولید ١٨ حلقه چاه سیری و به روش EPDF برگزار می شود.

رئیس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه فرآیند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین مشترک و افزایش میزان تولید شرکت در قالب این مناقصه، نخستین بار و با مجوز صادره از هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و با بودجه تخصیصی بالغ بر ٢٣٠ میلیون یورو در طول سه سال انجام خواهد شد، تصریح کرد: شرکت های دارای توانایی تأمین مالی، مهندسی، تأمين کالا و اجرایی فرصت دارند تا چهارم دی ماه آمادگی خود را به منظور شرکت در این مناقصه اعلام و نسبت به ارائه مدارک ارزیابی مالی و کیفی خود اقدام کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این مناقصه به صورت دو مرحله‌ای برگزار می شود، بیان کرد: فرآیند تعیین برنده براساس روش های ابلاغی، پیگیری و اطلاع رسانی خواهد شد.

در همین حال، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است: پروژه ای برای احیای چاه‌های متروکه و مسدود چهار منطقه عملیاتی شرکت نفت فلات قاره تدوین شده که در مرحله نخست و با تصویب هیئت مدیره شرکت نفت، قرار است ١٨ حلقه چاه متروکه منطقه سیری احیا شود.

از سوی دیگر بر اساس برآوردهای انجام گرفته در سطح مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با اجرای این طرح، روزانه حدود ١۸ هزار بشکه به تولید نفت خام دریایی کشور اضافه خواهد شد.

مشتاقعلی گوهری معاون بررسی امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت اخیرا با بیان اینکه طرحی برای بازسازی، احیا و تولید مجدد ٧٠ حلقه چاه متروکه و مسدود شده موجود در چهار منطقه عملیاتی در خلیج فارس در قالب بسته های EPDF تعریف شده است، تصریح کرده است: بر اساس آن، بازپرداخت هزینه ها به سرمایه گذاران از محل عواید حاصل از به تولید رسیدن چاه ها انجام می گیرد.

به گفته این مقام مسئول تاکنون این طرح در خصوص میادین منطقه سیری نهایی شده و به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده است و در خصوص دیگر مناطق، همچنان در دست مطالعه است.

از آنجا که اجرایی شدن این طرح به تکنولوژی های پیشرفته و یا سرمایه گذاری کلانی احتیاج ندارد و با اتکا به توان فنی و مالی موجود در کشور قابل انجام است، به پیمانکاران داخلی سپرده می شود. این اقدام به نوعی عملیات تعمیر چاه است که به صورت روزمره در مناطق عملیاتی انجام می شود، با این تفاوت که این چاه ها، چاه هایی هستند که در طول سالهای گذشته مسدود شده اند.