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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۰۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم:

۳۰ درصد تولید صنایع چوبی کشور مربوط به قم است

۳۰ درصد تولید صنایع چوبی کشور مربوط به قم است

قم - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: ۳۰ درصد تولیدات چوبی کشور مختص استان قم است لذا باید به این صنعت و جایگاه آن توجه بیشتری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذاکری ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش صنعت چوب استان قم که در مجتمع ونوس برگزار شد، اظهار داشت: بعد از خوشه فرش در استان خوشه چوب بیشترین اشتغال را ایجاد کرده است.

وی گفت: ۳۰ درصد تولیدات چوبی کشور مختص استان قم است لذا باید به این صنعت و جایگاه آن توجه بیشتری شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: در سال ۲۰۱۶ در بحث شاخص فضای کسب و کار رتبه ۱۱۸ در دنیا را کسب نموده و دولت در راستای بهبود و ارتقای این فضا تلاش‌های بسیاری را انجام داده است.

ذاکری در ادامه سخنان خود به تجارت فرامرزی اشاره کرد و افزود: در صنعت چوب باید به این تجارت ورود کرده و از بازاریابی سنتی فرا‌تر برویم.

وی با بیان اینکه ایران در تجارت برون مرزی رتبه ۱۶۷ را دارا است، گفت: در شناخت بازارهای خارجی و نیز برند سازی بخش دولتی و خصوص باید در کنار هم و با هم افزایی هم نسبت به آن اقدام کنند.

فعالیت بیش از ۲۰ هزار نفر در صنعت مبل قم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه در صنعت مبل، استان قم با وجود بیش از ۳۵۰ واحد فعال و اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر از قطب‌های اصلی صنعت چوب کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: خوشه مبل قم بعد از تهران دومین قطب تولید مبلمان کشور محسوب می‌شود.

وی عدم تأمین مناسب مواد اولیه چوب و نبود نقدبنگی و نیز بازاریابی را از مشکلات اصلی این صنعت دانست و ادامه داد: تأمین نقدینگی با سود و بهره‌ای که توجیح داشته باشد و نیز آموزش تولید کنندگان می‌تواند به رفع مشکلات این صنعت کمک کند.

ذاکری با بیان اینکه باید در برندسازی محصولات کار جدی تری صورت بگیرد، گفت: با توجه به شرایط کنونی باید بر روی شناخت بازار‌های هدف برای صادرات این محصولات تلاش بیشتر صورت بگیرد.

کد مطلب 3008064

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