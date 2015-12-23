۳۰ درصد تولید صنایع چوبی کشور مربوط به قم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذاکری ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش صنعت چوب استان قم که در مجتمع ونوس برگزار شد، اظهار داشت: بعد از خوشه فرش در استان خوشه چوب بیشترین اشتغال را ایجاد کرده است.

وی گفت: ۳۰ درصد تولیدات چوبی کشور مختص استان قم است لذا باید به این صنعت و جایگاه آن توجه بیشتری شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: در سال ۲۰۱۶ در بحث شاخص فضای کسب و کار رتبه ۱۱۸ در دنیا را کسب نموده و دولت در راستای بهبود و ارتقای این فضا تلاش‌های بسیاری را انجام داده است.

ذاکری در ادامه سخنان خود به تجارت فرامرزی اشاره کرد و افزود: در صنعت چوب باید به این تجارت ورود کرده و از بازاریابی سنتی فرا‌تر برویم.

وی با بیان اینکه ایران در تجارت برون مرزی رتبه ۱۶۷ را دارا است، گفت: در شناخت بازارهای خارجی و نیز برند سازی بخش دولتی و خصوص باید در کنار هم و با هم افزایی هم نسبت به آن اقدام کنند.

فعالیت بیش از ۲۰ هزار نفر در صنعت مبل قم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه در صنعت مبل، استان قم با وجود بیش از ۳۵۰ واحد فعال و اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر از قطب‌های اصلی صنعت چوب کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: خوشه مبل قم بعد از تهران دومین قطب تولید مبلمان کشور محسوب می‌شود.

وی عدم تأمین مناسب مواد اولیه چوب و نبود نقدبنگی و نیز بازاریابی را از مشکلات اصلی این صنعت دانست و ادامه داد: تأمین نقدینگی با سود و بهره‌ای که توجیح داشته باشد و نیز آموزش تولید کنندگان می‌تواند به رفع مشکلات این صنعت کمک کند.

ذاکری با بیان اینکه باید در برندسازی محصولات کار جدی تری صورت بگیرد، گفت: با توجه به شرایط کنونی باید بر روی شناخت بازار‌های هدف برای صادرات این محصولات تلاش بیشتر صورت بگیرد.