ثبت نام ۴ نفر در پاکدشت/نام نویسی ۶ نفر در حوزه انتخابیه دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های مختلف استان تهران پیگیری شد.

در حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت، چهار نفر به ستاد انتخابات این شهرستان مراجعه و با تحویل مدارک خود، اقدام به ثبت نام نمایندگی مجلس شورای اسلامی کردند.

علی صادقی فرماندار پاکدشت با اشاره به چهار ثبت نام کننده روز پنجم اظهار داشت: چهار نفر ثبت نام کننده حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت، همگی مرد بودند.

وی افزود: تاکنون ۱۰ نفر برای به دست آوردن کرسی نمایندگی شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند.

مسئولان ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت از داوطلبان انتخابات مجلس خواسته اند که انجام ثبت نام را به روز پایانی موکول نکنند.

ثبت نام ۶ نامزد در حوزه انتخابیه شهرستان دماوند

در پنجمین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شش نامزد به ستاد انتخابات شهرستان دماوند و وزارت کشور مراجعه و ثبت نام خود را قطعی کردند.

ناصر محمودی فر فرماندار دماوند نیز با اشاره به ثبت نام شش نفر در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه اظهار داشت: از شش نفر ثبت نام کننده امروز، پنج نفر مرد و یک نفر زن بودند که برای نشستن بر صندلی سبز بهارستان از حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه نام نویسی کردند.

بدین ترتیب تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان های دماوند و فیروزکوه به ۲۶ نفر رسید.

ثبت نام دو نفر در حوزه انتخابیه شهرستان ورامین

در حوزه انتخابیه شهرستان ورامین به عنوان حوزه اصلی و شهرستان های پیشوا و قرچک به عنوان حوزه های فرعی نیز در روز پنجم ثبت نام، دو نفر نام نویسی کردند.

فرامرز تاجیک رییس ستاد انتخابات شهرستان ورامین نیز اظهار داشت: با ثبت نام دو نفر در روز پنجم، آمار ثبت نام کنندگان در حوزه انتخابیه شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک به ۲۱ نفر رسید.