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۲ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۲۲

یک نماینده مجلس:

مجلس دهم علمی تر و عقل گرا باشد

مجلس دهم علمی تر و عقل گرا باشد

تنکابن - نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد اظهار امیدواری کرد تا مجلس دهم علمی‌تر و عقل‌گراتر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات در تنکابن در گفتگو با خبرنگاران افزود: امیدوارم مجلس دهم، علمی‌تر، عقل‌گرا و تخصصی‌تر باشند و نمایندگان باید به انقلاب، شهدا و رهبری پایبند باشند.

وی تصریح کرد: باید مجلس که کمک‌کننده دولت باشند و در راستای سیاست‌های دولت حرکت کنند، بسازیم اظهار داشت: مجلس باید در راستای تأمین منافع مردم و تحکیم نظام جمهوری اسلامی حرکت کند.

وی بابیان اینکه مردم هوشیار هستند تصریح کرد: باید نمایندگانی برگزینیم تا شعار مجلس در رأس امور است، محقق شود زیرا نمایندگان مظهر اراده ملت هستند و انشاء الله مجلس دهم تخصصی‌تر، عقل‌گراتر و علمی‌تر از دوره گذشته باشد.

شریعت نژاد با اشاره به حضور دوساله‌اش در مجلس نهم ادامه داد: امروز برای مجلس دهم نیز ثبت‌نام کرده‌ام و همواره تلاش داشته‌ام تا در راستای تأمین نظر مردم حرکت کرده و نقش‌آفرین باشم.

وی اظهار امیدواری کرد تا مردم به عملکرد دو سال گذشته‌اش، نمره مثبت دهند زیرا نماینده‌ای که در دو سال دوم وارد مجلس می‌شود و با اوضاع کنونی کشور، اتفاقات نادر را پشت سر می‌گذارد طبیعتاً در ارزیابی مردم جایگاه خاصی باشد داشته باشد.

کد مطلب 3008245

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