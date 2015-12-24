امسال ۱۵۰۰میلیارد تومان بودجه ملی وارد استان همدان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته شامگاه چهارشنبه در مجمع ماهانه اتاق اصناف همدان بابیان اینکه در حال حاضر بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی مطرح است، گفت: در کمیسیونهای تخصصی آنچه حق استان است باید اجرایی شود.
وی بابیان اینکه در برنامه ششم توسعه پیرامون دائمی کردن قوانین کار باید برنامههای کارشناسی انجام شود، اظهار داشت:رونق کسبوکار و حمایت تولید و اصناف و فعال کردن بازار گردشگری باید موردتوجه قرار گیرد.
خجسته بابیان اینکه متأسفانه زمانی مجلس نهم شروع به فعالیت کرد که تحریمها آغازشده بود و چون درآمد نفت به داخل کشور نمیآمد، گفت: اقتصاد کشور بر اساس نفت بستهشده بود بنابراین ناچار شدیم به مالیات رو بیاوریم که به همین دلیل به مردم فشار آمد و تولید روزبهروز افت کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه ورود فشار اقتصادی بر مالیات موضوع اشتباهی بود که موجب شد که تولید نهتنها رشد نکرد بلکه روزبهروز افت کرد، افزود: قوانین خوب بود اما چون ازنظر مالی اثرگذار نبودند.
افزایش ۵۲درصدی مالیات بر درامد ظلم بزرگی به مردم استان همدان بود
خجسته بابیان اینکه بحث مالی کشور اقتضا نمیکرد که سازمان مالیات، مالیات را بهصورت جهشی بالا ببرد تا بحث حقوق را برطرف کند، گفت: از این منظر به استان همدان آسیب جدی وارد شد چراکه مالیات استان نسبت به سایر استانها بالاتر بسته شد و افزایش ۵۲درصدی مالیات بر درامد ظلم بزرگی به مردم استان بود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص افزایش ۵۲ درصدی مالیات استان همدان جلساتی با وزیر اقتصاد برگزار شد و از وی سؤال شد که این افزایش ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته بر چه اساسی برای استان همدان در نظر گرفتهشده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه درامد مردم افزایش نداشته پس چرا مالیات ۵۲درصد افرایش پیداکرده است؟ گفت: فشار روی دوش تولید، اصناف و مردم بوده و فشار آوردن برای موضوع مالیات ظلمی بزرگ به مردم است.
وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه تیم جدید اقتصادی به فکر درامد و اقتصاد مردم باشد، گفت: مردم ملاک کار هستند و مشکل مالیات در استان باید اصلاح شود.
برخورد پلیسی در شأن مسئولین و مردم و اصناف استان نیست
خجسته با تأکید بااینکه در شأن مسئولین و مردم و اصناف استان نیست که پلیسی برخورد کنند، ادامه داد: یکی از اقدامات خوب نظام جمهوری اسلامی موضوع برجام است که تا بهمنماه عملی و تحریمها شکسته خواهد شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه پولهای بلوکهشده در زمان ورود به کشور باید صرف تولید، اشتغال و تأمین زیرساختها شود، گفت: تعیین تکلیف وجوه آزادشده باید بعد از تحریم صورت گیرد.
وی بابیان اینکه اتفاقات خوبی در استان همدان در حال انجام است که این اتفاقات در سایر استانها رخ نداده است، گفت: افتتاح فرودگاه بینالمللی همدان ازجمله آنهاست.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بابیان اینکه ۸۵ درصد بودجههای ملی در وزارتخانههاست، گفت: امسال ۱۵۰۰میلیارد تومان بودجه ملی وارد استان شده است.
اجازه نمیدهیم منطقه ویژه جهانآباد بلاتکلیف بماند
خجسته بابیان اینکه ۶ معاون وزیر با توجه به شرایط و فشار وارده بودجهها را سازماندهی کردند، گفت: اجازه نمیدهیم منطقه ویژه جهانآباد که امید استان همدان برای ایجاد ۳۰ هزار شغل است بلاتکلیف بماند.
وی بابیان اینکه هزار میلیارد تومان برای این پروژه از شستا گرفتهشده و زیرساختها در حال پیگیری است، گفت: باید سرمایهگذاری ملی و بینالمللی داشته باشیم و اصل ۴۴ را عملی و عرصه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
خجسته بابیان اینکه فاز اول آزادراه همدان – ساوه به نتیجه رسید و در آخرین جلسه با وزیر از ما برای پیگیری بیشتر آزادراه فرصت خواست، گفت: ۱۷۵کیلومتر قطار به سمت همدان احداثشده و ۴۰کیلومتر نیز در حال کار و منتظر محموله ریلی است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایستگاه راهآهن همدان ۱۵ کیلومتر خارج از شهر بود که بعد از صحبتهای انجامشده به نزدیک پایانه و شهرک فرهنگیان منتقل شد.
نمایندگان باید چالش، تنش و درگیریها را کنار بگذارند
وی با تأکید بر اینکه افق خوبی برای استان پیش روی ماست، گفت: نمایندگان باید چالش، تنش و درگیریها را کنار بگذارند و به سمت جذب بودجههای ملی بروند.
خجسته با تأکید بر اینکه یکی از راههای جذب سرمایه توریست است و هر توریست ۸ شغل ایجاد میکند، گفت: با توریست بازار فعال میشود و باید جذب توریست در برنامه قرار گیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید با وحدت و همدلی برای هم استانیها شغل ایجاد کنیم و شغل نیز تنها با جذب سرمایه شکل میگیرد، گفت: باید نشاط و پویایی را به استان بازگردانیم.
وی با تأکید بر اینکه باید با وحدت و همدلی و بهدوراز سیاسیکاری در استان تحول ایجاد کنیم، عنوان کرد: در مجلس در خصوص مفاسد اقتصادی تحقیق و تفحص انجام شد و باید دست فساد اقتصادی را قطع و با آن برخورد کنیم.
وی بابیان اینکه هر نمایندهای در برابر مفاسد اقتصادی سکوت کند بیخاصیت است و چرا باید در برابر ۳۰۰۰ میلیارد دلار اختلاس سکوت کنیم؟ گفت: نمایندگان باید نسبت به کارهایی که منافع مردم را به خطر میاندازد بیتفاوت نباشند.
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