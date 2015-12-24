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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

وزیر کشور در راس هیاتی وارد زاهدان شد

وزیر کشور در راس هیاتی وارد زاهدان شد

زاهدان-وزیر کشور در سفری یک روزه در راس هیاتی وارد فرودگاه زاهدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی به همراه دو معاون خود پس از ورود به فرودگاه بین المللی زاهدان مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و چمعی از مسئولان قرار گرفت.

شرکت در شورای اداری، نشست معتمدان، همایش وحدت و شرکت در مراسم افتتاخ همزمان ۱۰ بیمارستان صحرائی در استان از مهم ترین برنامه های سفر یک روزه وزیر کشور به زاهدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین اکنون نیز وزیر بهداشت در حال بازدید از طرح های بهداشتی جنوب سیستان و بلوچستان است و تا دقایقی دیگر بیمارستان نیکشهر نیز با حضور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی افتتاح می شود.

کد مطلب 3008431

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