به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ماهگلی صبح پنجشنبه در نشست تخصصی میز صادرات خراسان جنوبی، بیان کرد: خراسان جنوبی در زمینه صادرات خدمات، پتانسیل های خوبی دارد که بهخوبی شناسایی نشدهاند.
وی ادامه داد: در بحث صادرات، ارسال یک سری کالا مد نظر است و در صادرات خدمات نیز خدمات به دیگر کشورها مورد توجه است.
ماهگلی با اشاره به توانمندی های خراسان جنوبی در زمینه صادرات خدمات، بیان کرد: با توجه به راهاندازی ترانزیت هوایی، زمینههای خوبی برای این صنعت هوایی در فرودگاهها فراهم است.
وی با بیان اینکه در زمینه ترانزیت زمینی در مرز ماهیرود خراسان جنوبی نیز بسترهای مناسبی برای صادرات خدمات فراهم است، اظهار کرد: تاکنون فقط مجوز ترانزیت خروجی سوخت، کود شیمیایی توسط گمرک ایران برای پایانهها مرزی ماهیرود صادر شده است.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: بهزودی ترانزیت عام در مرز ماهیرود اختصاص مییابد که با توجه به کاهش سرعت مسیر باعث سرعت خروج کالا میشود.
وی اشتغالزایی، ارتقاء امنیت، وابستگی سایر کشورها به کشور ما و برخورداری مناطق محروم و کمتر توسعهیافته را از جمله مزایای ترانزیت عام دانست.
ارائه خدمات درمانی در مرز رسمی ماهیرود
ماهگلی از ارائه خدمات درمانی در مرز رسمی ماهیرود در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: روزانه بیش از هزار کارگر در مرز ماهیرود مشغول به فعالیت هستند که گاهاٌ دچار آسیبهایی میشوند.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: با ارائه خدمات درمانی در مرز، این افراد با کمترین هزینه در وقت و سرمایه درمان میشوند.
وی با اشاره به دیگر ظرفیتهای خراسان جنوبی در زمینه صادرات خدمات، اظهار کرد: با توجه به اینکه در استان مازاد تولید برق را داریم، میتوانیم زمینه تولید برق به افغانستان را فراهم کنیم.
ماهگلی با بیان اینکه خراسان جنوبی در خدمات فنی و مهندسی و انجام پروژهها نیز پتانسیل های خوبی دارد، افزود: در افغانستان ساخت و سازهایی موردنیاز بوده که انجام پروژههای مربوط به این ساخت و سازها به دلیل نفوذ غربیها در اختیار خراسان جنوبی قرار نگرفته که باید موردتوجه قرار گیرد.
میز تخصصی خدمات صادرات خراسان جنوبی به شناسایی ظرفیت های استان بپردازد
رئیس گروه صادرات خدمات سازمان توسعه و تجارت ایران در این نشست اظهار کرد: در استان های کشور ظرفیتها و پتانسیل های خوبی وجود دارد که ناشناخته ماندهاند.
منصوره حسینی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی خدمات صادرات در استان های کشور، بیان کرد: هدف از برگزاری این نشستها شناسایی توانمندی های استانها و ارائه پیشنهادات برای استفاده از آنها است.
وی با تاکید بر اینکه میز تخصصی خدمات صادرات خراسان جنوبی به شناسایی ظرفیت های استان بپردازد، اظهار کرد: عارضهیابی استانها، شناسایی پتانسیلها و بررسی دلایل مشکلات از جمله وظایف میز های تخصصی صادرات خدماتی است.
حسینی با بیان اینکه خراسان جنوبی نیز ظرفیت های خوبی در زمینههای فرهنگی، گردشگری، آموزشی و ... دارد، تاکید کرد: نشست تخصصی صادرات خدمات بهطور ماهانه در استان برگزار شود و به رفع موانع صدور خدمات بپردازد.
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