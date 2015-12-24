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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد:

ترویج مقاوم سازی لازمه افزایش ایمنی روستاهای آذربایجان شرقی است

ترویج مقاوم سازی لازمه افزایش ایمنی روستاهای آذربایجان شرقی است

ورزقان - مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: ترویج فرهنگ مقاوم سازی بافت های فرسوده موجب افزایش ایمنی روستاهای استان در برابر حوادث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان ورزقان اظهار داشت: بنیاد مسكن انقلاب اسلامی این شهرستان بعد از وقوع زلزله ۲۱ مرداد ۹۱ ارسباران، ازمحل اعتبارات بازسازی، ۱۲۸ واحد مسكونی در روستاهای داشكسن و لمبران را بازسازی و مقاوم سازی کرده است.

وی با بیان اینکه در امر مقاوم سازی واحدهای مسكونی روستاهای شهرستان ورزقان اقدامات خوبی انجام شده است، خاطر نشان كرد: اشاعه فرهنگ مقاوم سازی بافت های فرسوده باعث مقاوم سازی آنها و افزایش ایمنی روستاها در برابر حوادث می شود.

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب و اجرای طرح هادی روستای در سطح استان خاطر نشان شد: این طرح ها از جمله پروژه های توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران  مناطق روستایی هستند که با جدیت در حال پیگیری است.

محمدی تجدید حیات و هدایت روستاها در اشکال ساختاری، فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را از جمله اهداف اجرای طرح های هادی عنوان و تصریح کرد: ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تامین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی تولیدی، رفاهی از دیگر اهداف مدنظر در توسعه روستاهاست.

کد مطلب 3008671

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