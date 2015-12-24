ترویج مقاوم سازی لازمه افزایش ایمنی روستاهای آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان ورزقان اظهار داشت: بنیاد مسكن انقلاب اسلامی این شهرستان بعد از وقوع زلزله ۲۱ مرداد ۹۱ ارسباران، ازمحل اعتبارات بازسازی، ۱۲۸ واحد مسكونی در روستاهای داشكسن و لمبران را بازسازی و مقاوم سازی کرده است.

وی با بیان اینکه در امر مقاوم سازی واحدهای مسكونی روستاهای شهرستان ورزقان اقدامات خوبی انجام شده است، خاطر نشان كرد: اشاعه فرهنگ مقاوم سازی بافت های فرسوده باعث مقاوم سازی آنها و افزایش ایمنی روستاها در برابر حوادث می شود.

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب و اجرای طرح هادی روستای در سطح استان خاطر نشان شد: این طرح ها از جمله پروژه های توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران مناطق روستایی هستند که با جدیت در حال پیگیری است.

محمدی تجدید حیات و هدایت روستاها در اشکال ساختاری، فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را از جمله اهداف اجرای طرح های هادی عنوان و تصریح کرد: ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تامین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی تولیدی، رفاهی از دیگر اهداف مدنظر در توسعه روستاهاست.