۶۵ نفر درخراسان شمالی داوطلب شرکت درانتخابات مجلس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری‌های تابعه خراسان شمالی و ستاد انتخابات کشور امروز نیز شاهد حضور داوطلبان شرکت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، که تا ساعت ۱۵ امروز شمار داوطلبان شرکت دراین انتخابات، به ۶۵ نفر رسید.

براساس آخرین اطلاعات از تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی، تا ساعت مخابره خبر، ۶۱ مرد و چهار زن برای حضور دراین انتخابات، در حوزه‌های انتخابیه بجنورد، شیروان و اسفراین ثبت نام کرده‌اند.

تعداد افراد ثبت نام شده در حوزه انتخابیه بجنورد ۴۶ نفر، اسفراین ۱۲ نفر و شیروان هفت نفر بوده که دو زن در حوزه انتخابیه بجنورد و دو زن در حوزه انتخابیه اسفراین داوطلب شرکت در انتخابات مجلس دهم شده‌اند.

شاخص‌ترین فرد ثبت نام شده امروز، محمد مهدی شهریاری نماینده دوره هشتم مردم بجنورد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و سرکنسول فعلی فرانکفورت آلمان بود که ساعت ۱۰ صبح امروز در حوزه انتخابیه بجنورد ثبت نام کرد.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهلت قانونی ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی( فردا شب) تعداد ثبت نام کنندگان حوزه های انتخابیه این استان به حدود 80 نفر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام وزارت کشور، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا پایان وقت اداری روز چهارم دیماه (فردا) در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های تابعه استان ادامه دارد.

خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۱۷ هزار نفر چهار کرسی مستقل و یک کرسی مشترک از شهرستان فاروج در خراسان شمالی و قوچان در خراسان رضوی دارد.