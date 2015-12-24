به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابیه برای مجلس شورای اسلامی است؛ این حوزه‌ها شامل حوزه بوشهر، گناوه و دیلم، حوزه دشتستان، حوزه دشتی و تنگستان و حوزه کنگان، عسلویه، دیر و جم است.

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ششمین روز از ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد ترافیک حضور کاندیداها بودیم و تاکنون ۸۳ نفر در استان بوشهر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند.

سید اسماعیل موسوی ادامه داد: از این تعداد، ۴۱ نفر در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم، ۱۸ نفر در حوزه انتخابیه دیر، کنگان، جم و عسلویه، هفت نفر در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان و ۱۷ نفر در حوزه انتخابیه دشتستان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه فردا آخرین مهلت نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است، خاطرنشان کرد: ۹ نفر از نامزدهای مجلس شورای اسلامی خانم هستند.

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر خاطرنشان کرد: نام نویسی برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری روز گذشته به پایان رسید و پنج نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان بوشهر ثبت نام کرده‌اند.

اسامی تعدادی از کاندیداهای ثبت‌نام شده به تفکیک حوزه‌های انتخابیه در زیر آمده است. این جدول با ثبت‌نام‌های جدید به‌روز می‌شود.