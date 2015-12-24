به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابیه برای مجلس شورای اسلامی است؛ این حوزهها شامل حوزه بوشهر، گناوه و دیلم، حوزه دشتستان، حوزه دشتی و تنگستان و حوزه کنگان، عسلویه، دیر و جم است.
جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ششمین روز از ثبتنام انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد ترافیک حضور کاندیداها بودیم و تاکنون ۸۳ نفر در استان بوشهر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبتنام کردهاند.
سید اسماعیل موسوی ادامه داد: از این تعداد، ۴۱ نفر در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم، ۱۸ نفر در حوزه انتخابیه دیر، کنگان، جم و عسلویه، هفت نفر در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان و ۱۷ نفر در حوزه انتخابیه دشتستان ثبتنام کردهاند.
وی با اشاره به اینکه فردا آخرین مهلت نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است، خاطرنشان کرد: ۹ نفر از نامزدهای مجلس شورای اسلامی خانم هستند.
جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر خاطرنشان کرد: نام نویسی برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری روز گذشته به پایان رسید و پنج نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان بوشهر ثبت نام کردهاند.
اسامی تعدادی از کاندیداهای ثبتنام شده به تفکیک حوزههای انتخابیه در زیر آمده است. این جدول با ثبتنامهای جدید بهروز میشود.
|
حوزه انتخابیه
|
تعداد ثبتنامکنندگان
|
اسامی کاندیداها
|
دشتستان
|
۱۷
|
محمدرضا دهقانفرد
حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد
غلامرضا مختاری
محمد باقر سعادت
علی احمدزاده
امید رستمی
اسماعیل ضیاء
علیکرم علیپور
عین الله علی پور
اسما زارعی
مصطفی مقیدی
سید محمدرضا مزارعی
حشمت الله جعفری
ملک مرادی
علی اکبر کیانی
محمود رضایی
|
بوشهر، گناوه و دیلم
|
۴۱
|
عبدالکریم جمیری
مبین کرباسی
عباس برزگرزاده
حجت الاسلام عبدالحمید خدری
خلیل عبداللهی
رامین غلامشاهی
زهرا عرفان
حجت الاسلام علی آل بویه
امانالله شجاعی
زهره کللی
حمید شاه بندرزاده
سید کریم موسوی
حسین رضایی
ضرغام حیدریه
حسین خضری
علی حقیقی
ناصر غلامی
صدر اله محمدی باغملایی
محمدعلی شکیبانیا
محمد دادفر
عیسی حبیبی
عبدالکریم پهلوانی
زیبا هوشیار
فاطمه باصولی
ابراهیم مومنی
حسن فرهادی
|
دشتی و تنگستان
|
۷
|
سید کمال الدین شهریاری
احسان شکوه
صمد سلامی
نعمت الله سبحانی
یدالله شیخیانی
مهدی کمالی
صدرالله محتشم
|
کنگان، عسلویه، دیر و جم
|
۱۸
|
حجتالاسلام موسی احمدی
مجیدحسینی کنگانی
قاسم ابراهیمی
ماللله محمدی
حسن شفیق فرد
محمد انبارکی مطلق
مصطفی مهرآیین
عابدین عابدی زاده
سکینه الماسی
حمزه زبیری
سیداسدالله علمداری
|
مجلس خبرگان رهبری
|
۵
|
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری
محمد باقر عباسی سملی
حجتالاسلام سعادتمند
حجت الاسلام عباس حبیب الهی
عباس احمدزاده
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