شمار داوطلبان انتخابات مجلس در مازندران به ۲۱۸ نفر رسید

مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا پایان روز پنجشنبه ۲۱۸ نفر در ۹ حوزه انتخابیه استان برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند که بیشترین تعداد ۴۴ نفر در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ بوده است.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه ۲۰ نفر، ساری و میان درود ۳۱ نفر، بابل ۳۶ نفر، آمل ۲۱ نفر، بابلسر و فریدون‌کنار ۱۶ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و در حوزه انتخابیه نور و محمودآباد ۱۶ نفر، نوشهر، چالوس و کلاردشت ۱۸ نفر، حوزه تنکابن، رامسر و عباس‌آباد ۱۶ نفر داوطلب شده‌اند.

به گفته ابراهیمی، در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز ۲۸ نفر در استان ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران بابیان اینکه ۲۰۴ مرد و ۱۴ زن برای حوزه‌های انتخابیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان ثبت‌نام کرده‌اند، بیان داشت: میانگین سنی داوطلبان ۴۵ سال، جوان‌ترین ۳۰ سال و مسن‌ترین ۶۶ سال است.

مازندران ۱۲ کرسی در مجلس و چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.