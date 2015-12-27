شیوه جذب دانشجویان دکترا کمیت‌ محور شد/تاثیر ۳۰ درصدی مصاحبه علمی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب طرحی شیوه پذیرش دانشجویان در مقطع دکترا را مشخص کردند.
بر این اساس، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکترای ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوههای (آموزشی، پژوهشی و پژوهشمحور) به شرح زیر انجام میشود :
الف- دکترای آموزشی پژوهشی سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکترای ناپیوسته آموزشی پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت میگیرد:
۱- آزمونهای متمرکز ۵۰ درصد
۲- سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد
۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی ۳۰ درصد
ب- دکترای پژوهش محور:
سنجش و پذیرش برای دوره دکترای ناپیوسته پژوهشمحور بر اساس معیارهای زیر انجام میشود:
۱- آزمونهای متمرکز ۳۰ درصد
۲- سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد
۳- مصاحبه علمی و بخش عملی ۳۰ درصد
۴- تهیه طرحواره ۲۰ درصد
بر اساس تبصره ۱ این ماده، برگزاری آزمونهای متمرکز زیر نظر هر یک از وزارتخانهها و از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود.
شورا میتواند با لحاظ بند (ت) ماده ۱ از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده نماید.
همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، هر یک از وزارتخانهها مکلفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشتهمحلهای مورد تایید شورای گسترش، خود اقدام نمایند.
علاوه بر این طبق تبصره ۳، طرحواره دکترای پژوهشمحور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
همچنین طبق تبصره ۴ این ماده شورای سنجش و پذیرش دانشجو میتواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ۱۰ درصد معیارهای موجود اقدام نماید. زمان اعلام این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.
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