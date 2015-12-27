  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

ابتکار یک گروه برای برآورده کردن آرزوی بچه‌های بیمار

بادیگاردها آرزوی «مهدیس» ۹ ساله را برآورده کردند

بادیگارد ها برای اینکه بچه‌های بیمار را خوشحال کنند، برنامه‌ای ترتیب دادند تا آرزوی مشهور شدن مهدیس ۹ ساله را برآورده کنند.

مجله مهر- محمدرضا جعفری:دو سال پیش بود که موسسه «برآورده کردن آرزو» در آمریکا، آرزوی دست نیافتنی یک پسر بچه مبتلا به سرطان را برآورده کرد. میلز اسکاتِ ۵ ساله که امید چندانی به زنده‌ ماندن نداشت، آرزو داشت که بتمن شود. موسسه «Make a wish» برای برآورده کردن این آرزو تمام شهر سانفرانسیسکو را بسیج کرد تا یک روز به یادماندنی را برای میلز رقم بزنند. یک روز صبح قسمتی از یکی از خیابان‌های سانفرانسیسکو توسط پلیس مسدود شد و صحنه‌ سرقت از یکی از بانک‌های مهم این شهر و همچنین آدم ربایی توسط چند سارق مسلح بازسازی شد. در این میان «بتمن» کوچک ۵ ساله، در کنار بتمن بزرگ سوار بر دو اتومبیل مشکی لامبورگینی در حالی‌که توسط نیروهای پلیس اسکورت شده بودند وارد صحنه شدند و طی عملیاتی ابتدا گروگان زنی که به چند کیلو تی‌ان‌تی وصل شده بود را نجات داد و به صورت افتخاری کلید شهر را از شهردار دریافت کرد.

وقتی مهدیس در اتوبان های تهران غافلگیر می شود

حالا یک گروه جوان تصمیم گرفته‌اند به کمک خیرین، آرزوی بچه‌های ایرانی را بر آورده کنند. موسسه «وروجکا» کمتر از یک سال است که در زمینه بر آورده کردن آرزوی بچه‌های سخت درمان، فعالیت می‌کند و تا به امروز آرزوهای کوچک چندین کودک بیمار را بر آورده کرده‌اند. روز جمعه نوبت به مهدیس بود که آرزویش برآورده شود. قهرمان قصه ۹ سالش است و مدت‌ها است با یک بیماری سخت دست و پنجه نرم می‌کند. مهدیس به بچه‌های گروه وروجکا گفته بود که آرزو دارد یک چهره معروف شود و همه بهش احترام بگذارند. وروجکا هم با گروه‌های مختلف خیر، وارد مذاکره شدند تا شرایط بر آورده شدن آرزوی مهدیس را مورد بررسی قرار دهند. سرانجام یک گروه تشریفاتی، قبول می‌کنند تا یک روز فوق‌العاده را برای مهدیس رقم بزنند.

قرار نیست مهدیس از ماجرا خبردار شود. تمام هماهنگی‌های لازم با خانواده و پزشکان انجام می‌گیرد تا روز جمعه چوب جادویی تکان بخورد و آرزوها برآورده شوند. مهدیس به همراه خانواده‌اش مثل یک روز عادی سوار ماشین می‌شوند تا به یک مهمانی بروند. مهدیس با بی‌میلی سوار ماشین می‌شود و حرکت می کنند. این سمت ماجرا، گروه تشریفات با یک بنز نقره‌ای آماده استقبال از قهرمان هستند. اتوبان ارتش غرب، محل قرار است. ماشین سفید رنگ خانواده برای پرسیدن آدرس توقف می‌کند. دو مرد شیک‌پوش و بلند بالا با دیدن مهدیس حسابی ذوق زده می‌شوند و ازش درخواست می‌‌کنند که اجازه بدهد همراهی‌اش کنند. مهدیس که از همه جا بی‌خبر است نگاهی متعجب به خواهر و مادرش می‌اندازد و وقتی لبخند تایید را روی صورت مادرش می‌بیند، از ماشین پیاده می‌شود و با مردان سیاه پوش همراه می‌شود. یک نقاب بنفش دخترانه به صورت مهدیس می‌زنند تا چهره‌اش در عکس‌ها معلوم نشود. بچه‌های گروه تشریفات مثل بادیگاردها دو طرف مهدیس می‌ایستند و مراقب هستند عکاس‌ها و فیلم‌بردارها زیاد نزدیک خانم سلبریتی نشوند. دو مرد مشکی پوش هم نزدیک به بنز نقره‌ای ایستاده‌اند و در را برای مهدیس باز می‌کنند. مهدیس هنوز شوکه است و حرفی نمی‌زند. شاید هنوز باورش نشده که قرار است آرزویش بر آورده شود. عکاس‌ها چلیک چلیک عکس می‌گیرند و فیلم‌بردارها تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا همه حرکات مهدیس خانم را ثبت و ضبط کنند. ماشین‌های عبوری توقف کوتاهی می‌کنند و سرنشینان سرک می‌کشند تا چشم‌شان به جمال یک شخصیت مهم روشن شود.

برگزاری کنسرت به افتخار مهدیس 

کاروان ماشین‌ها که به راه می‌افتند، مهدیس بیشتر باورش می‌شود که خواب نمی‌بیند. صدای خنده‌اش می‌آید اما همچنان آرام حرف می‌زند. بچه‌های تشریفات بر خلاف ظاهر سخت و خشن‌شان خیلی گرم و صمیمی برخورد می‌کنند تا یخ مهدیس آب شود. ماشین‌ها پشت هم قطار شده‌اند و در خیابان‌های اقدسیه پیچ و تاب می‌خورند تا به مقصد اول یعنی یکی مرکز تجاری‌های تازه تاسیس برسند. بنز نقره‌ای جلوی در ورودی می‌ایستد و عکاس‌ها و فیلم‌بردارها لحظه به لحظه مهدیس را همراهی می‌کنند تا برای خرید لباس به طبقه‌ی دوم مجتمع برسد. مهدیس بین مارک‌های معتبر لباس می‌چرخد و از میان رنگ‌های شاد و خوشحال لباس‌ها یک دست کامل انتخاب می‌کند. همه مبهوت این هستند که این بچه‌ی کدام وزیر و وکیلی است که انقدر تحویلش می‌گیرند و حتی وقتی اصل داستان را می‌شنوند، باور نمی‌کنند. «یعنی چی داریم آرزوش رو برآورده می‌کنیم؟ یعنی فقط آرزوش همینه؟» مهدیس لباس‌های جدیدش را می‌پوشد و آماده رفتن به کنسرت می‌شود.

بنز و بی‌ام‌و ها بازهم خیابان‌های شهر را قرق می‌کنند تا دختر ویژه‌ی امروز به موقع به مراسم جشن برسد. سازمان فرهنگی هنری اکو محل برگزاری افتتاحیه گالری عکس حمید حامی است. سالن پر از جمعیت است و مسئولان یکی یکی حرف می‌زنند تا مهمان ویژه مراسم برسد. وقتی خبر می‌دهند که مهدیس رسیده است، مجری برنامه حسابی تحویلش می‌گیرد. «امروز مهمان ویژه‌ای داریم. خانم مهدیس لطف کردن تشریف آوردن. به افتخارشون.» حاضرین سالن بدون اینکه بدانند قرار است چه کسی وارد شود، حسابی تشویقش می‌کنند. مهدیس به همراه تیم تشریفاتی وارد سالن می‌شوند و همه چشم‌های‌شان را ریز می‌کنند تا بفهمند این چهره مشهور چه کسی است؟ ولی کسی توضیح نمی‌دهد. مهدیس از بین جمعیت رد می‌شود و در ردیف اول کنار نیلوفر لاری‌پور جا می‌گیرد. حمید حامی هم که پشت تریبون قرار می‌گیرد. از اتفاق خوبی که امروز افتاده ابراز خوشحالی می‌کند و از مهدیس دعوت می‌کند تا در کنسرت بعدی‌اش هم شرکت کند. بعد هم در کنار مهدیس چند آهنگ معروفش را اجرا می‌کند که کل سانس همراهی‌اش می‌کنند. مراسم که تمام می‌شود مهدیس در پوست خودش نمی‌گنجد. خوشحالی‌اش از زیر نقاب بنفشش بیرون می‌ریزد. گروه تشریفات دوره‌اش می‌کنند و به سمت بنز تشریفاتی هدایتش می‌کنند تا برای همیشه خاطره امشب را در ذهنش حک کند و به رویای شیرین زندگی‌اش بدل شود.

    • یه ایرونی ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      ممنون که ارزوی یکی رو برآورده کردین. امیدوارم خدا یه روزی ، یه جایی آرزوی خوب شما رو برآورده کنه.
    • بابک ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      دمشون گرم . از شما هم سپاسگزارم بابت انتشار این گزارش. به امید دنیایی بهتر و دوستانه تر .
    • احسان سهرابی ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      واقعا افرین به دلهای بزرگ تون پیروز و پایدار باشین
    • Ghazaleh rezadoustr ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      استاد صفایی واقعا به معنای واقعی واقعی شریف و محترم هستند اینکار واقعا قابل ستایش و ستودنیست ❤💞👍🌷🌷🌷
    • ویدا ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      افرین بر شما چه فکر جالبی من از خوشحالی اشکم در امد خدا اجرتان بدهد خدا کند ادامه داشته باشد.
    • هلن ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      هزار افرین این چیزاس که مهر و محبت و بین انسان ها زیاد میکنه به امید براورده شدن ارزوهای همه فرزندان سرزمین عزیزم ایران
    • / ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      گزارش خیلی قشنگی بود
    • کریم ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      اشکم درومد...خدا خیرشون بده که دل یه بچه را شاد کردن...امیدوارم هیچوقت غم نبینند.آرزوی سلامتی برای همه مریضها.مخصوصا بچه ها.
    • پانته آ زرگری ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      آرزوی کسی را برآورده کردن کار بزرگیست که یک دل بزرگ و مهربون میخواد مثل دل شما جناب آقای صفایی. بیایید همگی با هم دعا کنیم خدا بزرگ ترین آرزوی مادر مهدیس زیبا رو که سلامتی این دخترک مهربون و همه ی بیمارها ست برآورده کنه. الهی آمین ...
    • کریمی ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      میون این همه اخبار بد و ناراحت کننده چه گزارش لطیفی مرسی از کسانی که هم آرزوی این دختر خانم را براورده کردن هم باعث شدن ما با خواندنش لذت ببریم
    • ز م ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      انگار دل بچه شهرستانیها اب وگله البته این کار بسیار زیبایی است به شرط اینکه عدالت حداقل در مورد بچه ها رعایت شود تا با احساس تبعیض بزرگ نشوند
    • witamin ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      سلام واقعا عالی بود ان شاءالله همیشه از این حرکتهای قشنگ انجام بشه
    • سيد ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      احسنت
    • سهیل ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      مرسی واقعا،امیدوارم این کارا ادامه داشته باشه
    • مریم ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      واقعا عالی . ممنون از تک تک عزیزانی که چنین برنامه ریزی زیبایی را داشتند . رفتار شایسته شما مهربانان قابل تقدیر است .
    • محمد علی حامی ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      واقعا ممنون از گروه وروجکا، دمتون گرم و خدا قوت اجرتون با خدا
    • آذین ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      وای اشکمو درآوردین ما ایرانیها چقدر خوبیم یعنی میتونیم چقدر خوب باشیم و مثبت باشیم خواهشا بازم از این مطالب بذارین کم کم داره یه فرهنگ سازی خوب تو کشورمون میشه خدا کنه آخرش بشه یه کشور گل و بلبل که همه آرزوشو دارن ولی من اگر مرگم نزدیک بود یه خاطره ناخوش تو ذهنم باشه فکر میکنم بهتر باعث بشه از این دنیا دل بکنم تا یه خاطره خوش اما در هر صورت بازم آرزوی اتفاقات خوش رو دارم
    • جواد خدابخش ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      خيلي عالي بود . ممنون به خاطر خوش حال كردن يك هموطن پاك و معصوم.
    • ناشناس ۱۶:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      همیشه وقتی اینطور اتفاق ها رو می خونم از خودم می پرسم : کی گفته که بهشت خدا توی آسموناست ؟؟؟؟؟ یه نگاه به دل این آدما بنداز . بوی بهشتو توی مشامت استشمام نمیکنی؟
    • نادر محمدی ۱۶:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      واقعا درود به گروه وروجکا, کارتون عالیه گروه وروجکا همیشه سالم و پایدار باشید
    • طاها حکیمی ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      واقعا گروه وروجکا کارتون عالیه اجرتون با خدا پایدار باشید
    • سیمین رمضانی ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      سلام واقعا عالی بود مرحبا ب شما جوانان ایران زمین گل کاشتید تنتون سلامت و دلتون شاد
    • حسین ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      دستشون درد نکنه.شاهکار کردن ای کاش بتونیم به کمک هم تمام ارزوهای همه رو براورده کنیم واقعا می توانیم اگر ایمان داشته باشیم
    • علی ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      خیلی عالی. مرسی از گروه وروجکا
    • همايون ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      بهترين چيزي كه شنيدم . عالي . خدا قوت
    • آریا آریایی ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      شما قلب همه را شاد کردید نه یک قشر خاص . شما خدا را شاد کردید
    • افسانه بیگ محمدی ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      خیلی عالی بود..کاش من هم میتونستم عضو خوشحال کنندگان بچه های دوست داشتنی مثل مهدییس باشم. ازتون ممنونم.
    • بهروز پیشدادی ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      فقط اینو بگم در حال خوندن اشکم از سر ذوق و شوق سرازیر شد مهربانی قابل سرایته .
    • مسعود ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      خوشحال کردن همه مخصوصا بچه ها کار بسیار خوب و خدا پسندانه ای است. اما نباید در این مسیر فقط الگوهای غربی را تکرار کنیم. الان باید برای این دختر بچه نگران باشیم چرا که پدر و مادرش از آشنا کردن این دختر با حجاب که در سن تکلیف هم هست خودداری کرده اند
    • تایگر گرل ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      ای جانمممممم ... فقط از خدا میخوام خودش آرزوهای شما رو برآورده کنه و بهترینها رو براتون آرزو میکنم چون خودتون بهترین هستین ... به خودم میبالم عضو این خانواده کانسپت هستم
    • ابراهیم ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      خدا حفظتون کنه
    • ریحانه ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      سلام به وروجکای بزرگ...نمیدانم چه باید بگویم احسنت
    • مش رمضون ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      دمشون گرم بادیگاردها .اما بد نیست اگه کسی رو میخوایم انتخاب کنیم کسی از طبقه پایین جامعه باشه . به هر حال . آفرین
    • سامان آریا ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      بسیار بسیار عالی دم همه دست اندرکاران این حرکت عالی گرم
    • مژده ۲۰:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      عالی بود واقعا جای قدردانی داره. اشکم در اومد. منم دلم میخواد توی این خوشحال کردن سهم داشته باشم.
    • علی شاه ابادی ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
      شاد کردن یه فرشته کوچولو شاد کردن خداست امیدوارم خداوند دل خانوادها تون رو شادکنه
    • احسان ۰۰:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      خیلی حرکت خوبیه! واقعا دمشون گرم :)
    • سوده ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      ایول بابا ایول ادم باورش نمیشه ... دمتون گرم ...
    • mohsen ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      کار عالی بود .باید الگوهای انسانی و تکریم جایگاه انسان همیشه الگو باشد.
    • سید ناصر ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      بابا دمتون گرم ، خیلی مَردین ...دست مریزاد ... با این هیکل گنده ام عین بچه چهارساله دارم گریه میکنم .خدا عمر و عزتتون بده ...خدا دلتونو شاد کنه ... خیلی از بچه های این مملکت حسرت شادی به دلشون مونده ولی بازم دم شما گرم که دست کم دل یکیشونو شاد کردین.
    • حمید موسایی ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      فقط میتونم بگم دمتون گرم و دلتون شاد
    • زینب ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      خداروشکر که شنیدیم تو تهران و ایران چنین اتفاقی افتاده تا باشه از این خبرای خوب و حال خوب کن کاش بشه ارزوهای همه بچه ها رو برآورده کرد
    • سارازالی ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      کار قشنگی بود ممنون واقعا
    • محسن ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      سپاس از شاد کردن هم میهنان
    • علی شهبازی محلاتی ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      واقعا اشک تو چشام حلقه زد مرسی مرسی مرسی ازهمه که جوانمردی هنوز زنده است دم همه ی ترتیب دهندگان این برنامه گرم خدا بهوشن خیر بده
    • کلثوم رضایی ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      انشاله همه به آرزوشون برسن
    • علیرضا ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      واقعا عالی بود آفرین
    • اميرعلي ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      دمتون گرم
    • Maryam norouzi ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      درود بر استاد صفايى عزيز و تيم قدرتمندشان،آدم با ديدن اين كارهاى خير ميفهمه كه هنوز انسانيت وجود دارد،درود به وجود پاكتان🙏👌👌👌🌹🌹
    • بهار ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      البته که شاد کردن دل یک انسان مخصوصا یک کودک بیمار کار بزرگی هست اما میشد به جای این همه هزینه که برای برگزاری این مراسم شده اون پول رو صرف هزینه درمان چندین کودک بیمار که علاوه بر بیماری از مشکل مالی هم رنج میبرند و پدر و مادرشون حتی قادر به تهیه داروهای اون ها نیستند کرد و چندین نفر رو خوشحال کرد....
    • mahsabashar ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      درود بر شما عزیزان
    • تایگر گرل ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      با درود و سپاس فراوان از این کار خدایی، خداقوت، به خودم می‌بالم با داشتن همچین استاد و شاگردانشان، درود بر شرف و غیرت و انسانیت شما استاد و افرادتون، منکه اشکم در اومد.
    • رها کریمی ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      درود به شرافت و روحیه جوانمردیتون. دست مریزاد
    • arezoo mohamadi ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      واقعا کارتون زیبا و عالی بود.استاد صفایی ما به شما و تیمتون افتخار میکنیم
    • محمدعلي مهرباني ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      ما ب داشتن استاد صفايي افتخار ميكنيم اشكمو درآورديد خيلي خوووب بود انشالله هميشه سربلند باشي استاد صفايي
    • اكرم ۰۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      ممنون از كار قشنگشون!!! ولي اگه با اين نشر خبر، دخترك مهربون داستان... اين خبر رو جايي بخونه چي! يا يكي از دوستاش از رو ناداني خونده باشه و بهش بگه! كاش تو كارهامون، محبت كردنامون ريا نبود. 😔
    • ناشناس ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      کار بسیار قشنگی بود ممنون از همه کسانی که زحمت کشیدند
    • ناصر ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      با سلام خیلی عالی بود البته کار شما که خبر رسانی بود ارزشش کم نبود واقعا افتخار کردم که ما فقط این کار ها را در دیگر کشور ها نمی بینیم در کشور خود از این موارد داریم.
    • رحیم -اهواز ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      شما به فرشته ها شباهت دارید. برای سلامتی همتون دعا میکنیم
    • زهرا ...ل ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      سلام ودرود خدا بر شما واقعا اشک از چشمام سرازیر شد از خدا میخوام همیشه عاقبت بخیر و شاد باشید
    • قدیر محمذی ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      درود بر شما عالی عالی بود آرزومند آرزوهاتان
    • محمود ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      اشکم دراومد واقعا به شما و انسانیت شما و مهربونیتون تبریک میگم . شما فارغ از این مرگ بر ....ها به زندگی نگاه میکنید . ممنونم هیچ جوری نمیشه از شما تشکر کرد .ادامه بدین تو رو خدا ادامه بدین که جامعه امروز ما خیلی به این کارها نیاز داره /
    • مهدی کیایی ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      امیدوارم از فردای اون روز رویایی، دچار افسردگی نشه..چون اون اتفاقات از فردا تکرار نمیشه
    • مهران ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      سلام دمشونم گرم" فقط بگین پدر مهدیس خانم چقدر پیاده شده؟
    • محمد ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
      دم پیشنهاد دهنده و انجام دهنده این کار گرم خیلی جوانمردین خدا ارزوهاتون رو براورده کنه
    • فرشته الوندي ۰۳:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      ما به شما افتخار مي كنيم. همچون هميشه سلامت سربلند و خوش انرژي براي اين "مرزُ بوم" و "بشريت"هستيد. با توفقيق روز افزون
    • مرضیه. غ. ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      با سلام و تشکر از شما که این مطلب را پوشش دادید. و خدای را شاکریم که در این دنیای وانفسا، بالاخره کسانی هم پیدا می شوند که آرزوهای مردم برایشان اهمیت دارد. دستتان درد نکند و اجر شان با خدا.
    • sobhan ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      خدا خیرشون بده
    • ایمان ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      سر تعظیم فرود می آورم برای تك تك شما
    • رسولی ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      واقعا خوب بود . دست مریزاد خدمت همه اعضای این گروه
    • م.آ ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      البته کار قشنگی بوده ولی شاید هم این فرشته کوچک و امثال او با ایجاد امکان انجام شدن این کارها به این گروه ها ،که نه بخاطر منافع شخصی بلکه تماما برای دل یک نفر دیگر است، درواقع نقش کسی را دارند که باید مورد تقدیر و تشکر هم قرار بگیرد.
    • saedeh.m ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      اشکم در امد خیلی قشنگ بود...اجرتون را از خدا بگیرید
    • سارا ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      کاش همیشه خوبی ها مث این باشه ک کسی هست ک دستتو بگیره ... و خدا بالاتر از همه دست هاست ... لایک طلایی ... دستتون طلا
    • شهناز ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      هر چند که همیشه میگن اونور آبی‌ها اِل و بِلن و کافرن و مهم هم نیست که این کار یکی از چندین و چند کارهای خوبی هست که اونها انجام میدن برای مردمشون و ما اندر خَم یک کوچه‌ایم، ولی خوبه که اینوری‌ها بازم از ازشون الگوهای اینجوری برمیدارن. کاش روزی برسه که همه مردم شاد باشن...
    • قمی ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      شک نکنید خدا و فرشتگانش هم همراه شما بودند آسمان هم همراه شما میرقصید هر چه فکر کردم نتوانستم کاری پیدا کنم برای مثال زدن که اندازه این کار شما باشه.
    • نازی ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      نیم ساعته دارم از هیجان گریه میکنم.خیلی بینظیرین. امیدوارم همه بچه های سرزمینم به آرزوهاشون برسند.
    • پروانه فرهنگ ۲۰:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      خیلی خوشحالم که هنوز هم آدم های خوب زيادن
    • هاجر ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      عالی بود. دستتون طلا
    • حامی ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      برای چند لحظه احساس متمدن بودن کردم ! کارتون درسته
    • ابوالفضل ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      ممنون که خوب بودن رو ترویج می دین
    • عزل ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      با تشکر از گروه مهرورز وروجکا با آرزوی موفقیت این گروه و براورده شدن ارزوی دانش آموزانی که هنوز آرزوی یک مدرسه عادی رو دارند. وروجکا مچکریم
    • شادی ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      خیلی خوشحالم ک هنوز میشه انسانیت دید، دستتون درد نکنه خدا قوت
    • افشین ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      باریکلا به این آدمهای دلنواز خدایا به همه بچه ها یا بهتر بگم این فرشته های کوچولو سلامتی و شادی اعطا کن
    • الناز عباسى ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      دست مريزاد و خدا قوت!!! چه جورى ميشه عضو اين موسسه شد؟ شايد يه كار كوچولويى هم از دست ماها بربياد...
    • Sori ۰۵:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      واقعاً درود بر شما، دلتون همیشه شاد و عاقبتتون به خیر انشاءالله 🌷🌷
    • مجيد حكمتي ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      با سلام اين كار بسيار زيبا و انساندوستانه است ، گروهي تحت عنوان دستان آرزو وجود داره كه دقيقا اقدام به براوردن ارزوهاي كودكان بيمار ميكنه ، و تا به امروز بدون حواشي رسانه ها چندين مرتبه در بيمارستانهاي علي اصغر و مفيد اقدام به بر گزاري مراسمهاي كه در آن ارزوهاي تعداد زيادي از بچه ها همزمان بر آوره شده را كرده حتي تو يكي از اين مراسم ها عمو فيتيليه اي ها بودن و مراسم روي انتن رفت ، اما اسمي از گروه دستان ارزو كه باني اين امر بودبه ميان نيومد
    • عبدالله ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      بزرگی میگه: وقتی عشق و مهر و شفقت با همراهیِ سخاوت، در جامعه ای بروزی عینی می یابد پس حتما "کیفیت سخاوت مندان" در آن اجتماع به مراتب بزرگتر و قدرتمند تر ست؛ حتی اگر در "کمیت" اینان حاکمان جامعه نباشند!
    • افسانه احمدى ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      اشكم دراومد هم ازخوشحالى كه چنين افرادى هستند كه دل كودكان را شادمى كنند وهم ازناراحتى كه در روستاهاى ما كودكانى هستند كه بايه شهربازى يا پارك شاد ميشند ولى هيچ كسى جز خدا ندارند
    • افسانه احمدى ونهرى ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      چطورى مى تونم با اين موسسه تماس بگيرم تلفن نداره اگه ميشه لطفاً بذاريد
    • مجيد حكمتي ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      بسيار كار زيبا و انساندوستانه اي هست ، گروهي با نام دستان ارزو هست كه تقريبا دو سال در سكوت كامل رسانه اي اقدام به براورده كردن ارزوهاي بچه هاي بيمار ميكنه ، وچندين بار مراسمايي در بيمارستان علي اصغر و مفيد داشتن و حتي يكبار در بيمارستان علي اصغر با حضور عمو فيتيله اي ها كل ارزوهاي بيماران رو براورده كردن و برنامه روي انتن رفت اما اسمي از گروه برده نشد
    • رضا ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      بسیار عالی . ممنون از همه کسانی که زحمت کشیدن . همه بچه ها عزیزن . لطفا سری هم به بچه های سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق محروم هم بزنید اونا هم آرزو شون کوچولوتره وهم کم هزینه تر و دست یافتنی تر . خدا یارتون باشه
    • ساناز ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      چقد زيبا ، اشك شوق ريختم براي دختري كه ارزوش بر اورده شد و مرداني كه چنين كار بزرگي رو انجام دادن ، خدا قوت ....
    • شیرین ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      ازتون ممنونیم و به شما افتخار میکنیم
    • بیوک پور ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      شنیده ام بهشت آن تواند یافت که آرزو برساند به آرزو مندی
    • مرتضی ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      واقعا خوب بود معلومه که هنوز انسانیت وجود داره روی من واقعا تاثیر مثبتی گذاشت. از همه کسانی که در این کار خیر مشارکت داشتند ممنونم.
    • مرتضی ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
    • نينا ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      من از طرف همه ازتون تشكر ميكنم ، كارتون واقعا عالي بود، ساختن اين همه حس خوب ممنونم. 👏👏👏👏👏
    • سحر ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      خیلی خوشحال شدم که تو ایران هم از این کارها میکنن
    • اخلاقی ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
      واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. اگه تنها بودم میذاشتم اشکام بباره. فقط میتونم بگم خدا خیرتون بده.
    • محمد امین ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      خاک پاتونم دمتون گرم
    • سلیمان ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      واقعا دم همه انسانهای خوب وخیرخواه گرم.
    • بهنام ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      خدا پدر ومادر باعث و بانیش رو بیامرزه.بچه ها پاکترین موجودات رویه زمین هستن.میون اینهمه خبر ومبر کسل کننده وناراحت کننده خبر خیلی عالی و شاد کننده ای بود
    • بهروز ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      من دست همه کسانی را که در این کار بزرگ سهیم بودند را با افتخار میبوسم. دیوار مهربانی , برآورده کردن آرزوی بچه ها , این کارا باعث میشه ما خودمونو پیدا کنیم و برگردیم به ایرانی بودنمون
    • پروانه جمشیدی ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      واقعا عالی است دمتون گرم
    • افسانه ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      دمتون گرم
    • ارش ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      درود بر شما دروذ
    • مهدی ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      دمشون گرررررررم.ایولا دارن
    • الهام ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      چطور میتونم عضو این موسسه بشم؟
    • الهام تقوی ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      چطوری میتونم عضو این موسسه وروجکا بشم؟
    • حسین زرگر ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
      دمتون گرم هنوزم مرد پیدا میشه
    • امد ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
      قابل تحسینه، اما بسیار کودکان رو در ایران داریم که آرزویشان اینست که برای به مدرسه رفتن به جای نایلون و گونی کیف داشته باشند، واز این دست آرزوها
    • رضا ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
      دمشون گرم. ایشالا از تشکیل این نوع گروه ها استقبال بیشتری بشه تا همه کودکان بتونن به آرزوهاشون برسند.
    • پریسا بنی آدم ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
      درود برشما: باور این که هنوز آدمی هست سخته اما شما اینو ثابت کردید سپاسگذار و خدا قوت.
    • شهلا ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
      قابل وصف نیست آفرین بر شما
    • حمیرا ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
      در دنیایی که خیلی ها از هر فرصتی برای شکستن دلی دریغ نمی کنن عجیب است که یک همچین فرشته های باشند تا دلی را شاد کنند ..دست مریزاد به همتون
    • علیرضا ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
      کار بسیار جالبی بود. خدا خیرتون بده. و اصلا مهم نیست الگو برداری بوده یا نه. از غرب بوده یا شرق. مگر مهمه که اگر الگو بوده از کجا باشه. همیشه کار خوب از کجا الگو برداری شده. و اینکه دوستلنی که میگن کاش این پول صرف کار دیگه ای میشد. یا علی پاشید کمی پول خرج اون کاری کنید که تو ذهنتونه.
    • رامين باطبي ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
      سلام استاد صفايي عزيز و خسته نباشيد براي زحمات شما در ايران عزيز ما موفق باشيد همكار ارزشمند
    • ندا ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۸
      زبان در برابر این کار بزرگ قادر به حرف زدن نیست جز اینکه جلو تک تک اعضای این گروه سر تعظیم پایین بیاریم ، اجرتون با خدا و دلهایی که شاد کردین
    • وحید ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
      از این حرکتشون خیلی خوشم اومده .... امیدوارم تداوم داشته باشه.. از چه راهی میشه با موسسه وروجکا ارتباط برقرار کرد؟

