مردم لرستان ۴۲۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز لرستان حشمت اله شمس خرم آبادی با بیان اینکه در آذر ماه امسال بیش از ۱۸۰ میلیون متر مکعب گاز در استان لرستان مصرف شده است اظهار داشت: بخش عمده این گاز در حوزه خانگی مصرف شده چرا که با توجه به سرمای هوا گاز صنایع عمده با محدودیت همراه بوده است.

وی افزود: در یک سال گذشته حدود ۳۰ هزار مشترک به جمع مشترکین افزوده شده و یکی از دلایل افزایش مصرف افزوده شدن مشترکین جدید به جمع مصرف کنندگان گاز است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان افزود: در سه ماه پاییز سال گذشته مصرف گاز در استان ۴۲۰ میلیون متر مكعب بوده که در مدت مشابه سال جاری این رقم به ۴۲۳ میلیون متر مكعب رسید.

وی با بیان اینکه سال گذشته مصرف گاز در حوزه های صنایع با محدودیت مواجه نشد گفت: امسال با توجه به سرمای هوا و افزایش مشترکین خانگی شرکت گاز ناچار شد محدودیتهایی در تامین گاز صنایع ایجاد کند.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان خاطرنشان کرد: بیشترین مصرف روزانه در پاییز امسال مربوط به روز ۲۶ آبان ماه بود که بیش از ۱۱ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شد.

شمس خرم آبادی با اشاره به سرمای هوا از مردم خواست با مصرف صحیح گاز کمک کنند تا همه مشترکین بتوانند از این خدمت بهره مند باشند.