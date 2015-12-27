به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی برای توسعه گازرسانی در استان بوشهر صورت گرفته است و در حال اجرای طرحهای مهمی در استان هستیم.
وی ادامه داد: سه شهر در استان بوشهر گازرسانی نشده است که این عملیات در حال اجرا است و شهرهای تنگارم، بوشکان و کلمه در شهرستان دشتستان گازرسانی میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر همچنین از توسعه گازرسانی در روستاهای استان بوشهر خبر داد و افزود: با طراحی و برنامهریزی صورتگرفته، ۲۳۰ روستای استان بوشهر گازرسانی میشود.
وی همچنین از توسعه شبکههای گازرسانی در شهرهای بزرگ استان خبر داد و اضافه کرد: طرح توسعه گازررسانی در بوشهر، برازجان و گناوه اجرا میشود.
حسینی بیان کرد: اعتبارات اجرای طرحهای گازرسانی از سه محل یعنی منابع داخلی، وام بانکی و فاینانس تامین میشود.
وی با اشاره به ابلاغ ۸۰ میلیارد تومان منابع داخلی و جذب ۵۶ میلیارد تومان از این محل، خاطرنشان کرد: اعتبارات فاینانس ما نیز ۱۲ میلیارد تومان بوده است و از ۴۲ میلیارد تومان وام بانکی نیز تاکنون ۱۴ میلیارد تومان دریافت کردهایم.
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