سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان قزوین باوجود واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار از پتانسیل بالایی در صادرات تخم‌مرغ به سایر كشورها برخوردار است، به‌نحوی‌که طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۸هزار و۵۲۱ تن تخم‌مرغ خوراكی از استان قزوین به سایر كشورهای همسایه صادرشده است.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۵هزار و۱۱۰ تن تخم‌مرغ از استان صادر شده كه شاهد رشد ۶۷ درصدی صادرات این فرآورده خام دامی در سال جاری هستیم.

نقیبی بیان کرد: طی همین مدت برای صادرات ۱۴۹ هزار قطعه پولت، ۷۶۰هزار و۴۰۰ قطعه جوجه یک‌روزه تخم‌گذار و مادر، ۷هزار و۵۷۰ رأس گوسفند زنده و ۶۶ تن پودر گوشت به سایر كشورها مجوز بهداشتی دامپزشکی صادرشده است.