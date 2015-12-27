۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

مدیرکل دامپزشكی استان قزوین:

صادرات تخم‌مرغ در قزوین ۶۷ درصد افزایش یافت

قزوین- مدیرکل دامپزشكی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه صادرات تخم‌مرغ از استان قزوین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۷ در صد رشد داشته است.

سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان قزوین باوجود  واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار از پتانسیل بالایی در صادرات تخم‌مرغ به سایر كشورها برخوردار است، به‌نحوی‌که طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۸هزار و۵۲۱ تن تخم‌مرغ خوراكی از استان قزوین به سایر كشورهای همسایه صادرشده است.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۵هزار و۱۱۰ تن تخم‌مرغ از استان صادر شده كه شاهد رشد ۶۷ درصدی صادرات این فرآورده خام دامی در سال جاری هستیم.

نقیبی بیان کرد: طی همین مدت برای صادرات ۱۴۹ هزار قطعه پولت، ۷۶۰هزار و۴۰۰ قطعه جوجه یک‌روزه تخم‌گذار و مادر، ۷هزار و۵۷۰ رأس گوسفند زنده و ۶۶ تن پودر گوشت به سایر كشورها مجوز بهداشتی دامپزشکی صادرشده است.

