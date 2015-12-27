به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از تولیدکنندگان و بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی شهرستان قزوین که با حضور معاونین، مدیران سازمان و مسئولان شهرستانی در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: کشاورزی و تولید محصولات پایه و اساس اقتصاد کشور محسوب می‌شود که باید با نگاه ویژه‌ای به آن حرکت کرد.

وی افزود: کشاورزی یک نوع تلاش و جهاد برای تأمین امنیت غذایی و قوت مردم است که نقش بسزایی در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور دارد.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: اگر توانستیم از علم مدیریت بهره ببریم می‌توان با مدیریت جهادی، ساماندهی و تدارک عوامل تولید محصولات مناسب و خوبی را تولید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: اگر مدیریت جهادی بر مبنای علم روز باشد می‌توان از نهاده‌ها، بذرها و روش‌های نوین برای افزایش تولید و پایداری آن تلاش کرد.

ابراهیمی پاک افزود: با به‌کارگیری روش‌های نوین و علم روز بایستی نسل جوان و تحصیل‌کرده را به بخش کشاورزی ترغیب کرد تا با روش‌های نوین تولید در واحد سطح را افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تولیدات کشاورزی از ۲۵ تن به بیش از ۱۰۰ میلیون تن افزایش‌یافته است.

ابراهیمی پاک اظهار داشت: کشاورزان باید جهادی اساسی را در کشاورزی ایجاد کنند تا تولیدات این بخش افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در مدیریت مزرعه می‌توان با استفاده از دانش نوین، علم و نهاده‌ها، بخش کشاورزی را به سطح خوب و مناسبی رساند.

در ادامه این مراسم کورش حاتم سروری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گزارشی از وضعیت کشاورزی این شهرستان ارائه کرد.

در پایان این مراسم از ۲۷ نفر از تولیدکنندگان و بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی شهرستان قزوین با اهداء لوح تجلیل و قدردانی شد.