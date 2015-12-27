رئیس هیئت بوکس گلستان انتخاب شد/غیبت نماینده فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست هیئت بوکس گلستان ظهر یکشنبه بدون حضور نماینده ای از فدراسیون بوکس در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار و علی بیانی تنها کاندیدای احراز سمت ریاست هیئت بوکس گلستان با کسب ۱۳ رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

بیانی رئیس اداره محیط زیست شهرستان های بندرترکمن و گمیشان است که سابقه دبیری هیئت بوکس گلستان را در کارنامه دارد و سه ماه قبل با استعفای علیرضا چورلی به عنوان سرپرست هیئت بوکس استان معرفی شده بود.

باید ظرفیت جدیدی در بوکس ایجاد شود

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در این مجمع گفت: آقای چورلی در مدتی که ریاست هیئت بوکس را بر عهده داشتند، زحمات زیادی کشیدند و بدون ادعا و با تلاش مضاعف، بسیاری از ساختارها را برای این ورزش ایجاد کردند.

بهمن طیبی افزود: رای حداکثری آقای بیانی نشان می دهد مسئولیت بسیار سنگینی خواهد داشت، البته ایشان سابقه فعالیت در حوزه اجرایی ورزش را داشته اند و امیدواریم مانند گذشته با تلاش زیاد در این حوزه فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه توجه به بوکس در کشور افزایش یافته، تصریح کرد: توجه رسانه ها به این ورزش زیاد شده و گلستان نیز طی سال های گذشته افتخارات زیادی در بوکس کسب کرده و مدال های فراملی داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان ادامه داد: پیشرفت بوکس گلستان کار هیئت را سخت تر می کند و نیازمند این هستیم تا مدال های خوشرنگ تری به دست آوریم.

طیبی ایجاد ظرفیت جدید در بوکس استان را ضروری دانست و گفت: باید کاری کنیم تعداد ورزشکاران این رشته بیشتر شوند و در این حوزه برنامه داشته باشیم.

وی یادآور شد: بوکس استان دارای نیروهای توانمند و مربیان دلسوزی است که با کمترین امکانات فعالیت می کنند و باید از آنها استفاده کنیم.

هیئت بوکس گلستان، سیاسی و باندی نخواهد بود

رئیس هیئت بوکس گلستان نیز در این مجمع به برنامه هایش اشاره و اظهار کرد: از نیروهای توانمند بوکس که کمترین حاشیه را داشته باشند، استفاده خواهیم کرد.

علی بیانی افزود: با هیئت های شهرستانی جلسات مستمری برگزار خواهیم کرد تا ارتباطات بیشتری با آنها برقرار کنیم و مراحل تغییر چند هیئتی که فعالیتی نداشتند، در حال طی شدن است.

وی تصریح کرد: تیم های بوکس رده سنی استان را باید تا اردیبهشت ماه مشخص کرده و به مربیان تحویل دهیم تا زمان لازم برای آمادگی و حضور در مسابقات قهرمانی کشور را داشته باشند.

رئیس هیئت بوکس گلستان تاکید کرد: هیئت بوکس گلستان، هیئتی سیاسی، جنایی، باندی و خطی نخواهد بود و از تمامی ظرفیت های این رشته در استان استفاده خواهیم کرد.

بیانی با اشاره به میزبانی گلستان از مسابقات کشوری بوکس، خاطرنشان کرد: برنامه داریم تا هر ساله حداقل میزبانی یک مسابقه کشوری را به عهده بگیریم و ارتباط با فدراسیون را بیشتر کنیم.

وی یادآور شد: هیئت بوکس باید درآمد پایدار داشته باشد و همچنین بر اساس تقویم ورزشی از ابتدای سال برنامه ریزی انجام دهیم.

به گفته وی، رئیس فدراسیون بوکس قول داده تا چند ست ورزشی به گلستان کمک کند و ما در اختیار هیئت های فعال قرار دهیم.

حضور نداشتن نماینده فدراسیون و کمبود امکانات در شهرستان ها

در مجمع انتخاباتی ریاست هیئت بوکس گلستان هیچ نماینده ای از فدراسیون حضور نداشت، اتفاقی که پیش از این در برخی مجامع تک کاندیدای دیگر نیز رخ داده بود.

سه عضو مجمع شامل نماینده آموزش و پرورش و دو ورزشکار نیز در این انتخابات غایب بودند و در نهایت مجمع با حضور ۱۳ عضو برگزار شد.

نماینده هیئت بوکس آزادشهر از کمبود امکانات از جمله رینگ بوکس و نماینده هیئت علی آباد از نداشتن سالن اختصاصی برای استفاده از رینگ در شهرستان گله مند بودند و اعتقاد داشتند این مشکلات موجب کاهش بوکسورها شده است.