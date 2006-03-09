هرگونه حمله نظامي اسرائيل عليه تاسيسات هسته اي ايران با شكست مواجه مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه الوطن ، همزمان با ارجاع گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت ، درداخل رژيم صهيونيستي عمليات اوسيراك كه نيروهاي هوايي اين رژيم ضد تاسيسات هسته اي عراق انجام دادند بازبيني مي شود.

25سال قبل درتاريخ 7 ژوئن (17خرداد) گرداني هوايي متشكل از8 جنگنده ازنوع اف 16 به فرماندهي زئيف زاربمب هايش را برروي تاسيسات هسته اي عراق دراوسيراك درنزديكي بغداد فروريخت و اين تاسيسات را منهدم كرد.

هنگامي كه از دان هالوتزيكي ازكارمندان بلندپايه ارتش رژيم صهيونيستي دردسامبرگذشته ( آذر ماه ) درمورد امكان تكرار اين عمليات عليه ايران سول شد وي گفت : چنين عملياتي پيمودن دوهزاركيلومتربين اسرائيل تا تاسيسات اصلي هسته اي ايران را مي طلبد. ديگر شاهد آن نخواهيم بود، كه 8 جنگنده به سوي ايران پرواز كند بنابراين هرگزايران وديگركشورهاي خاورميانه حمله سال 1981 را درك نخواهند كرد .

اين روزنامه چاپ عربستان درادامه مي نويسد گزارش محرمانه اي كه سازمان سيا پس ازاين حمله ارائه داد براين مسئله تاكيد دارد كه عمليات نظامي اسرائيل موجب تقويت قدرت دفاعي كشورهاي منطقه شد.

درسال 1981 برنامه هاي هسته اي عراق دراوسيراك متمركزبود كه ازحمايت و پشتيباني دفاعي خوبي نيزبرخوردارنبود.

فرمانده عمليات اوسيراك افزود : 6 ماه پيش ازانجام اين عمليات وي ازايان رامون خلبان 26 ساله خواست تا درمورد موفيقت آميزبودن عميات تحقيق كند. پس ازانجام تحقيقاتي رامون اعلام كرد موفقيت اين عمليات حتمي است.

در اين حال مارتن كريفيلد مورخ نظامي اسرائيلي نيز گفت : تاسيسات هسته اي ايران زياد است ودرعين حال تاسيسات اوسيراك نيز مستحكم تر است كه انجام هرگونه عملياتي را ازنوع اوسيراك بسيارمشكل مي كند.

اين مورخ همچنين افزود: حتي درصورت ويران شدن بعضي ازاين تاسيسات ، فقط برنامه هاي هسته اي ايران تعطيل مي شود اما تمامي آن ازبين نمي رود .