«تخته سیاه» و «دو متر و بیست و یک» در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره)، نمایش جدید رادیویی «تخته سیاه» از رادیو نمایش پخش می شود.

«تخته سیاه» نوشته فرهاد نقدعلی داستان مردی است که همسرش را برای ملاقات با تنها پسرشان که در بیمارستان است به شهری دیگر می برد و در این میان مرور خاطرات جوانی آنها روایت زندگی معلم نهضت سواد آموزی است.

در «تخته سیاه» هنرمندانی چون مجید حمزه، صفا آقاجانی، نورالدین جوادیان، احمد ایرانی‌خواه، نوشین حسن زاده و سیما خوش چشم به ایفای نقش پرداخته اند و مهدی نمینی مقدم کارگردانی آن را بر عهده دارد.

«تخته سیاه» به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری حیدر صفدری و افکت محمدرضا قبادی فر روز دوشنبه هفتم دی ماه ساعت ۶:۲۵ دقیقه روی آنتن رادیو نمایش می رود.

صدرالدین شجره در «دو متر و بیست و یک»

از روز دوشنبه هفتم دی ماه، پخش سریال رادیویی «دو متر و بیست و یک» به کارگردانی صدرالدین شجره از رادیو نمایش آغاز می شود.

«دو متر و بیست و یک» نوشته مجید نظری نسب، داستان طنز آمیز جدال بین یک پیرمرد و پیرزن برای تصاحب یک قبر است .

این نمایش رادیویی با هنرنمایی مهین نثری، میکائیل شهرستانی، سعیده فرضی، فریدون محرابی، نازنین مهیمنی، اسماعیل بختیاری، علی میلانی، شمسی صادقی، شهریار حمزیان، احمد شمی آصف، محمد پورحسن، معصومه عزیز محمدی، محمد سعید سلطانی، کامیار محبی، محمدرضا قلمبر و تعداد دیگری از هنرمندان در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

«دو متر و بیست و یک» به تهیه کنندگی محمد مهاجر، گویندگی مهرداد عشقیان، صدابرداری رضا طاهری و افکت محمدرضا قبادی فر از فردا ساعت ۷ صبح روی آنتن رادیو نمایش می رود.