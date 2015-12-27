وحدت عامل موفقیت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن کاملی فر عصر یک شنبه در همایش شعر و بصیرت عاشورایی در تبریز گفت: تنها عاملی که باعث اقتدار و تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران در این منطقه ناآرام شده است وجود مقام معظم رهبری و همچنین مردمی قدردان است.

وی با اشاره به نقش رهبری در کشورهای مختلف اظهار داشت: اگر هر ملتی از رهبر خود اطاعت کرده و پشتیبان او باشند به پیروزی می رسند و اگر این حمایت و پشتیبانی وجود نداشته باشد آن کشور شکست می خورد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در خنثی کردن توطئه های دشمنان اسلام گفت: ایشان بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند.

حجت الاسلام کاملی فر همچنین به برنامه های دشمن برای نفوذ به کشور اشاره کرد و افزود: دشمن می خواهد بعداز برجام در حوزه های مختلف به کشور نفوذ کند و روند سیر صعودی جمهوری اسلامی را بگیرد که باید مسئولان در این خصوص هوشیار باشند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن می خواهد به اعتقادات و باورهای مردم نیز نفوذ کند، گفت: دشمن دین و باور مردم کشورمان را هدف قرار گرفته و در صدد است تا آنها را از اعتقادات خود دور سازد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا به فعالیت های شبکه های ماهواره ای علیه اسلام اشاره کرد و ادامه داد: آنها با صرف هزینه های بالا می خواهند تا از طریف فرهنگی به کشور حمله کنند و هم اکنون نیز تهاجم فرهنگی را در اولویت برنامه هایشان قرار داده اند.