مجریان در انتخابات بیطرفند/ بازگشت قطار توسعه به ریل چشم انداز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی شامگاه یکشنبه در جشن وحدت و شورای اداری در بابل با تبریک هفته با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات مهم در کشور گفت: انتخابات در کشور جایگاه خاصی دارد و تلاش میکنیم انتخابات را بر اساس قوانین مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اجرا کنیم.
وی افزود: بهعنوان وزارت کشور بیطرفی خود را در تمام مراحل انتخابات نشان میدهیم و اعضای شورای اداری نیز امکاناتی که بابیت المال تهیهشده با نباید صرف حمایت یا علیه کسی کنند زیرا جرم محسوب میشود.
مقیمی به مدیران و متصدیان توصیه کرد تا به مجریان کمک کنند تا در برگزاری انتخابات به قانون عمل کنیم گفت: اگر مردم احساس کنند مجریان به قانون عمل میکنند انتخابات بهتری شکل میگیرد و وقتی قوی باشد دولت نیز سعی میکند خود را قویتر جلوه می دهد.
وی با تأکید بر اینکه امیدواریم انتخابات پرشوری را برگزار کنیم گفت: برگزاری انتخابات ازنظر داخلی و بینالمللی مهم است و انتخابات باید در فضای آرام و با شورونشاط سیاسی برگزار کنند تا همه مردم احساس کنند رایشان تأثیرگذار بوده است.
وی نامگذاری هفته وحدت را یکی از یادگارهای بزرگ حضرت امام راحل برشمرد و گفت: در سالهای اخیر به مسئله وحدت توجه خاصی شده است زیرا هر اقدامی بزرگ به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد.
وی افزود: غربیها به انواع توطئهها متوسل شدند و جنگ را بر کشور تحمیل کردند و همه قدرتها پشت صدام ایستادند و در پی آن بودند که با جنگ به انقلاب اسلامی خاتمه دهند، همچنین با ایجاد اختلافاتی که بین شیعه و سنی سعی داشتند به هدفشان برسند که همه با درایت حضرت امام راحل از بین رفت.
مقیمی ادامه داد: با پیروزی جنگ نیز دشمنان دست از کار نکشیدند و دشمنان که نمیخواهند موفقیت ما را ببینند با اختلاف بین شیعه و سنی و حمایت از گروههای تکفیری سعی در ضربه زدن به اسلام دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: دشمنان هیچگاه به بودن انقلاب اسلامی تن نمیدهند اما با وحدت و اتحاد در کشور این موضوع حل میشود.
وی به فرمایش رهبر انقلاب درباره اشاره کرد و گفت: هر وقت به تدابیر امام راحل عمل کنیم میتوانیم جواب دشمنان را بدهیم و امروز وظیفهداریم برای وحدت امت اسلامی در داخل و خارج از کشور تلاش کنیم.
مقیمی با تأکید بر اینکه باید خود را برای فعالیت بیشتری و تبدیلشدن به یک الگو در جهان عنوان کرد: بااینکه ازنظر اقتصادی مشکلات داریم اما رئیسجمهور در دوران انتخابات وعده داده بود که برای حل مسائل خارجی تلاش خواهیم کرد و بعد از ۲۰ ماه توانستیم با وحدت و اقتدار به آنچه مصلحت نظام بوده، دستیابیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: با حمایتهای مقام معظم رهبری و ملت در مذاکرات به اهداف خود دستیافتیم و همچنین در امور داخلی تورم ۴۶ درصد وضعیت بدی را ایجاد کرده بود که اکنون باقیمت زیر ۳۰ دلاری هر بشکه نفت توانستیم تورم را کنترل کنیم.
وی بابیان اینکه قسمتی از مشکلات اقتصادی ما به دلیل مسائل مدیریتی و بخشی نیز به دلیل تحریمها بود گفت: توانستیم بخش مدیریتی را حل کنیم و اجازه ندادیم اختلاس و فسادهای مالی در اقتصاد ریشه دواند و از آن جلوگیری کردیم و در آینده اقتصاد راه خود را میرود.
مقیمی با اشاره به یکرقمی شدن تورم گفت: با اتخاذ روشها خرد جمعی توانستیم بر بسیاری از مسائل فائق آییم و دولت تلاش قطار توسعه را در ریل سند چشمانداز کشور قرار دهد.
وی افزود: در سالهای قبل شاهد رشد منفی در اقتصاد بودیم و باید آن را جبران کنیم و رشد را به افق سند چشمانداز ۲۰ ساله مورد تأیید مقام معظم رهبری برسانیم.
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