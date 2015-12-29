کسری برنج کشور ۸۰۰هزار تا یک میلیون تن اعلام شد

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه ۴۳۴ هزارتن برنج تا پایان مهرماه وارد کشور شده است، اظهارداشت: از نظر انجمن برنج، میزان نیاز کشور به واردات برنج تا پایان سال ۸۰۰ هزار تن و از نظر وزارت جهادکشاورزی یک میلیون تن است.

وی اضافه کرد: براین اساس وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده نیاز ما به واردات بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و واردات بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارت ن برنج کافی است، ضمن اینکه خوشبختانه در حال حاضر وزارت جهاد نظارت دقیقی بر این مساله دارد که واردات به شکل صحیح آن انجام شود.

دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه دولت اصلا واردکننده برنج نیست و واردات این کالا به کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اظهارداشت: دولت براساس براساس تولید، کسری و مصرف سرانه مجوز می‌دهد.

شایق اضافه کرد: انتقاداتی که گاهی از وزارت جهاد یا دولت در زمینه واردات بی‌رویه انجام می‌شود، نسبت به صدور مجوزهای واردات است.