تغییرات قیمت ۲۷ محصول کشاورزی/ پرتقال ۱۴۴ درصد گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج تغییرات جدید قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد. بر پایه گزارش این مرکز، قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی در یکسال گذشته افزایش داشته تا جایی که این افزایش برای برخی محصولات مانند پرتقال ۱۴۴ درصد بوده است.

محصولات کشاورزی

غلات- گندم

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۱۰۴۵۴.۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۳، افزایشی برابر ۳۷.۷ درصد داشته است.

جو

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به ۸۷۴۱.۳ ریال بوده است. قیمت فروش جو ۳۳.۷ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است.

شلتوک

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم ۲۳۳۶۱.۳ ریال رسید. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال ۹۲ کاهشی معادل ۶/. درصد نشان می دهد.

ذرت دانه ای

قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه ای در کل کشور ۱۱۵۰۳.۲ ریال بوده است. فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۴۶.۶ درصد افزایش داشت است.

حبوب – نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال ۱۳۹۳ در کل کشور ۱۹۱۵۳.۹ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ کاهشی برابر با ۲۴.۴ درصد داشته است.

عدس

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۲۸۲۶۶.۵ ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ با افزایشی معادل ۱۰.۱ درصد روبه رو بوده است.

دانه های روغنی

آفتابگردان روغنی

قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال ۱۳۹۳ در کل کشور ۱۵۰۱۱.۹ ریال بوده که نسبت به سال ۹۲، کاهشی معادل با ۳۶.۲ درصد داشته است.

کلزا

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور ۱۸۶۳۳.۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۴.۰ درصد افزایش داشته است.

محصولات لیفی

پنبه وش

طی سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش در کل کشور ۲۲۸۷۵.۴ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۲ کاهشی معادل با ۳.۶ درصد داشته است.

محصولات جالیزی

هندوانه در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۳۷۸۶.۰ ریال بوده که در سال مورد بررسی نسبت به سال ۹۲، کاهشی برابر با ۶.۳ درصد داشته است.

خربزه

سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۶۴۵۳.۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ با افزایشی معادل ۱۱.۷ درصد روبرو بوده است.

خیار

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۹۸۷۵.۹ ریال رسید. قیمت فروش خیار نسبت به سال ۹۲ با کاهشی معادل ۷.۷ درصد روبه رو بوده است.

سبزی ها

سیب زمینی

طی سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور ۸۱۹۵.۰ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۳.۹ درصد کاهش داشته است.

گوجه فرنگی

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور ۴۹۰۷.۵ ریال بوده است. در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۰.۶ درصد کاهش داشته است.

بادمجان

سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ۶۸۹۰.۳ ریال بوده است که قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۱.۷ درصد افزایش داشته اشت.

پیاز

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۷۱۷۸.۰ ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۶.۱ درصد افزایش داشته است.

محصولات علوفه ای

سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۶۴۹۸.۵ ریال بوده که قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۲۱.۷ درصد افزایش داشته است.

شبدر خشک

طی سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور ۵۹۷۱.۵ ریال بوده است که قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۵.۲ درصد افزایش داشته است.

میوه های هسته دار

زردآلو

در سال ۱۳۹۳ قیمت یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور ۵۲۵۸۱.۱ ریال بوده که قیمت فروش زردآلو نسبت به سال ۹۲ با افزایشی معادل با ۹۰.۵ درصد روبه رو بوده است.

هلو

برای سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور ۲۷۶۰۰۷ ریال بوده که قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۴۴.۲ درصد افزایش داشته است.

میوه های دانه دار

سیب درختی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال ۱۳۹۳ در کل کشور ۱۵۱۹۴.۲ ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

انگور

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور ۱۱۴۰۱.۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ برابر با ۱۰.۸ درصد افزایش داشته است.

مرکبات

پرتقال

طی سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور ۱۷۱۹۰.۳ ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ با افزایش معادل با ۱۴۴.۱ درصد روبرو بوده است.

نارنگی

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور ۱۴۲۱۸.۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۲۸.۴ درصد افزایش داشته است.

دام و فرآورده های دامی- دام

گوسفند و بره زنده پرواری

طی سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ۱۰۶۹۹۰.۲ ریال بوده که قیمت فروش آن نسبت به سال ۹۲ برابر با ۹/. درصد افزایش داشته است.

گاو و کمتر از دو سال پرواری

برای سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ۱۰۷۱۷۹.۷ ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ برابر با ۱.۴ درصد کاهش داشته است.

فرآورده های دامی

پشم گوسفند (شسته نشده)

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور ۲۲۸۶۸.۵ ریال بوده است. قیمت فروش آن در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ با افزایشی معادل با ۸۴.۲ درصد روبه رو بوده است.

شیر گوسفند (چرخ نکرده)

طی سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور ۲۴۹۵۳.۵ ریال بوده که نسبت به سال ۹۲ با افزایش برابر با ۱۹.۴ درصد روبه رو بوده است.

شیر گاو (چرخ نکرده)

قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو طی سال گذشته در کل کشور ۱۱۱۱۹.۲ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۲ با افزایشی برابر با ۱۳.۳ درصد روبه رو بوده است.

خدمات کشاورزی

شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در سال ۱۳۹۳ هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۹۶۹۰۷۲.۴ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۲ معادل ۲۰.۴ درصد افزایش داشته است.

شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

طی سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۶۴۳۴۰۲.۱ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۲ معادل. /۵ درصد افزایش داشته است.

دیسک زمین آبی با تراکتور

در سال ۱۳۹۳ هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۶۶۳۳۲۶.۱ ریال بوده است. هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۲ معادل ۶۹.۴ درصد افزایش داشت است.

دیسک زمین دیم با تراکتور

برای سال مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۴۷۱۴۰۰.۹ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۲ معادل ۵۹.۴ درصد افزایش داشته است.

خدمات نیروی انسانی

کارگر میوه چین (مرد)

طی سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور ۴۳۳۳۵۹.۸ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۶.۷ درصد افزایش داشته است.

کارگر میوه چین (زن)

در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور ۲۸۴۳۱۰.۹ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.

دروگر غلات (مرد)

دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد طی سال گذشته در کل کشور ۶۳۱۷۶۸.۷ ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۲ معادل ۸۴.۹ درصد افزایش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)

در سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور ۴۴۴۰۴۲.۱ ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۰.۷ درصد افزایش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (زن)

طی سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور ۳۱۸۳۱۲.۰ ریال بوده است. این دستمزد به طور متوسط نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۵.۷ درصد افزایش داشته است.