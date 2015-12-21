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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

هم نوازی هنرمندان ۸ کشور در جشنواره موسیقی«پیامبر مهربانی»

هم نوازی هنرمندان ۸ کشور در جشنواره موسیقی«پیامبر مهربانی»

جشنواره بین‌المللی موسیقی پیامبر مهربانی با حضور هنرمندان ایرانی و خارجی از ۴ تا ۷دی‌ماه در ۵ فرهنگسرای شهر تهران به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» با حضور هنرمندان کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، عراق، تاجیکستان و مراکش از ۴ تا ۷ دی‌ماه برگزار می‌شود.

گروه‌های موسیقی کردستان، لرستان، خراسان، گیلان، سیستان و بلوچستان، مازندران، بوشهر و آذربایجان شرقی از ایران در این جشنواره حضور دارند.

در طول برگزاری این جشنواره گروه‌های داخلی و بین‌المللی در فرهنگسراهای ارسباران، اندیشه، بهمن (سالن نغمه)، ابن‌سینا و خاوران هر شب از ساعت ۱۸ تا۲۰ اجرای برنامه خواهند داشت و آیین اختتامیه جشنواره روز هفتم دی‌ماه در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن با حضور مشترک همه گروه‌های موسیقی روی صحنه و اجرای رپرتوآر وحدت برگزار می‌شود. همچنین آلبوم موسیقی از هنرمندان هند و پاکستان با موضوع پیامبر مهربانی رونمایی می‌شود.

سازمان فرهنگی هنری سال گذشته جشنواره بین‌المللی «آوای غدیر» را با شرکت عاشیق‌هایی از کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و گرجستان در فرهنگسرای ارسباران برگزار کرد.

کد مطلب 3005906
علیرضا سعیدی

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