هم نوازی هنرمندان ۸ کشور در جشنواره موسیقی«پیامبر مهربانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» با حضور هنرمندان کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، عراق، تاجیکستان و مراکش از ۴ تا ۷ دی‌ماه برگزار می‌شود.

گروه‌های موسیقی کردستان، لرستان، خراسان، گیلان، سیستان و بلوچستان، مازندران، بوشهر و آذربایجان شرقی از ایران در این جشنواره حضور دارند.

در طول برگزاری این جشنواره گروه‌های داخلی و بین‌المللی در فرهنگسراهای ارسباران، اندیشه، بهمن (سالن نغمه)، ابن‌سینا و خاوران هر شب از ساعت ۱۸ تا۲۰ اجرای برنامه خواهند داشت و آیین اختتامیه جشنواره روز هفتم دی‌ماه در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن با حضور مشترک همه گروه‌های موسیقی روی صحنه و اجرای رپرتوآر وحدت برگزار می‌شود. همچنین آلبوم موسیقی از هنرمندان هند و پاکستان با موضوع پیامبر مهربانی رونمایی می‌شود.

سازمان فرهنگی هنری سال گذشته جشنواره بین‌المللی «آوای غدیر» را با شرکت عاشیق‌هایی از کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و گرجستان در فرهنگسرای ارسباران برگزار کرد.