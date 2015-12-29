مرکز تحقیقات ماهواره سنجش از راه دور ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد همایون صدر با تاکید بر اهمیت استفاده از اطلاعات تجمیع شده (مگا دیتا) در تصمیم گیری‌های شهری و در سطح مدیریت منطقه ای افزود: بخشی از مأموریت مشخص در اسناد بالادستی برای سازمان فضایی، تأمین ماهواره سنجشی برای نیازهای کشور از طریق تأمین مستقیم است.

وی افزود: همچنین بخشی از مأموریت مشخص سازمان، تدوین مسیر توسعه تکنولوژی داخلی برای تأمین ماهواره های سنجشی، از طریق بومی سازی است.

صدر درباره پروژه‌های درازمدت در جهت بومی سازی ماهواره سنجشی، افزود: قرارداد این پروژه‌ها با پژوهشگاه فضایی و دانشگاه‌های کشور بسته شده و در حال اجراست و هر کدام با توجه به امکانات کشور مسیر پیشرفت خود را طی می کند.

معاون سازمان فضایی، اظهار کرد: از نظر تأمین منابع مالی در برنامه ششم توسعه کشور منابع مالی مهمی برای توسعه بومی سازی دیده شده است که لازم است از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد.

وی به توانمندی‌های کشور در بخش دانشگاهی و علمی اشاره کرد و گفت: حمایت دولت در زمینه بومی سازی این فعالیتها، سرعت تحقق برنامه ها را افزایش می دهد.

معاون سازمان فضایی در تبیین فعالیت‌های معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی اظهار کرد: بخشی از فعالیت این معاونت در زمینه سنجش از دور، تأمین تصاویر مستقیم ماهواره ای برای کشور است.

صدر ادامه داد: با توجه به سابقه و امکانات دریافت تصاویر ماهواره‌ای و زیرساخت‌های ایجاد شده، در مرکز فضایی البرز و آزمایشگاه ملی سنجش از دور فعالیتهای سنجش از دور سازمان در این مرکز تجمیع و گسترش داده می شود.

وی یادآور شد: در طی دو سال آینده اقدام به ایجاد مرکز تحقیقات سنجش از دور در مرکز فضایی البرز خواهد شد و در این خصوص کلیه دانشکده های مرتبط به همکاری با مرکز فضایی البرز دعوت می شود.

معاون سازمان فضایی تولید محصولات با ارزش افزوده سنجش از دور را برای کاربران ضروری دانست و افزود: هنوز کاربران آمادگی سرمایه گذاری در فناوری سنجش از دور را احساس نکرده اند و لازم است طی دو سال آینده با انجام پروژه های کاربردی، اهمیت محصولات با ارزش افزوده مبتنی بر استفاده از فناوری های فضایی را به کاربران بشناسانیم تا آماده سرمایه گذاری در این بخش شوند.

صدر اظهار کرد: در اختیار گذاشتن تصاویرماهواره به صورت اخذ مستقیم و آرشیو با تنوع تفکیک مکانی و طیفی برای تمامی بخش های کشور با توجه به نیازهای وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت نفت، سازمان زمین شناسی که متولی پروژه های ملی کشور است، ضروری است.

وی درباره خرید ماهواره سنجشی در شرایط بعد از تحریم گفت: مذاکره با کشورهای صاحب فناوری در جریان است و در تامین ماهواره سنجشی از خارج محدودیتی نخواهیم داشت.

معاون سازمان فضایی به مذاکرات در سطح بسیار بالا با کشورهای روسیه، چین و فرانسه اشاره کرد و افزود: نتایج این مذاکرات در آینده بسیار نزدیک اعلام می شود.